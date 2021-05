Soud znovu zakázal Českému olympijskému výboru uspořádat volby vedení

Volby předsedy a dalších členů výkonného výboru ČOV se měly konat 24. května. Volit se mělo parlamentní formou, tedy tajným hlasováním v pražském sídle ČOV. To Šťovíček napadl a soud mu vyhověl.

S formátem voleb nesouhlasil ani Filip Neusser, který měl být protikandidátem současného předsedy Jiřího Kejvala. Neusser rovněž požadoval svolání řádného pléna. V pondělí však po Milanu Hniličkovi převzal post předsedy Národní sportovní agentury a novinářům o den později řekl, že se kandidatury vzdá.

Nový předseda Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser na briefingu v Praze.

Ondřej Deml, ČTK

"Dlouhodobě jsem upozorňoval na nedemokratičnost voleb do vedení ČOV. Ignorování podnětů ze sportovního prostředí předsedou ČOV Kejvalem vedlo k opakovanému zrušení voleb soudem a další volby se tak budou řešit v době, kdy by se měl ČOV výhradně soustředit na vyslání sportovců na OH," konstatoval v tiskové zprávě Neusser.

Městský soud zakázal Českému olympijskému výboru uspořádat volby vedení už v únoru. Tehdy vyhověl podnětům Šťovíčka a předsedy Sdružení sportovních svazů ČR Zdeňka Ertla, kteří napadli své vyřazení ze seznamu kandidátů do výkonného výboru. Vrchní soud v Praze však po odvolání ČOV označil v dubnu obě předběžná opatření za nezákonná.

"Již podruhé mi dal Městský soud v Praze zapravdu, když předběžným opatřením zakázal konání voleb do Výkonného výboru ČOV pro porušení mého pasivního volebního práva. Jsem rád, že akceptoval i moji argumentaci ve prospěch konání transparentních voleb, kdy s ohledem na současnou epidemickou situaci již není důvod pro distanční volby, jako tomu bylo v únoru," napsal ČTK Šťovíček a připomněl například valnou hromadu Českého atletického svazu.

V pondělí to měl být čtvrtý pokus o uspořádání voleb. Loni na podzim ČOV dvakrát chystal klasické plénum, ale ani jednou se kvůli epidemiologické situaci v Česku nemohlo uskutečnit.