Korčák po čase spočítal ovečky. Se softbalisty chce na MS

Být trenérem národního týmu je sice pocta, na druhou stranu to ale nemusí být zrovna jednoduchá pozice. Jaroslav Korčák, hlavní softbalové reprezentace a Žraloků Ledenice, by o tom mohl vyprávět. Jihočech, jenž naplno propadl pálkovacím sportům, se ani v době protiepidemických opatření nezastavil. „Práce bylo dost, spíš jí přibylo," usmíval se 34letý odborník, který měl starostí například se školením trenérů. Jedna věc mu však logicky scházela – každodenní kontakt s hráči.

Amatérský sport se během pandemie koronaviru zastavil. Korčák proto rozdal individuální plány a těšil se na chvíli, kdy bude moci svolat své ovečky zpátky na plac. „Hrajeme týmový sport. Sám se nikdy nepřipravíte tak dobře, jako v kolektivu," vysvětlil. Jenže to mělo háček, čeští softbalisté jsou amatéři a těm vláda povolila (alespoň nějaké) sportování až jako posledním. „V tuto dobu už bývá rozjetá extraliga. Zvlášť v obraně vidím nedostatky. Kondičně na tom jsou zase lépe, než v tomto období bývají," srovnal po prvním soustředění reprezentace, které se konalo v Chorvatsku, jak na tom jeho svěřenci jsou.

Týdenní akce ale splnila očekávání. „Dostali jsme se do dobrého počasí, v Záhřebu bylo dvacet stupňů. Všem prospěla změna prostředí," pochvaloval si Korčák. I pravidla, co se týče covidu-19, jsou v Chorvatsku mírnější. „Sestavili jsme dva týmy a hráli proti sobě. Snažili jsme se klukům nahradit, že stále nezačala extraliga," líčil.

V termínu zahájení české nejvyšší soutěže, je zásadní problém. „Dlouho jsme nevěděli, kdy začneme. Mysleli jsme si, že 24. dubna, pak 8. května... Teď víme, že koncem května," uvedl Korčák pro změnu za Ledenice. Oddíl z dvou a půl tisícového městečka zažívá skvělé období – v posledních pěti letech získal vždy extraligovou medaili. Po předloňském zlatu však Žraloci loni skončili „až" bronzoví. „Každé místo na stupních vítězů je vynikající. Jsem rád, že držíme standard," řekl kouč.

Přesto se v klubu udály změny. Odešli zkušení reprezentanti Jaroslav Breník a Patrik Kolkus. Kádr byl doplněn mladíky z béčka. „Chtějí bojovat o základní sestavu. Vytvoří tlak na ty, co už v ní jsou," okomentoval okysličení kádru.

S přebudováním výběru má bohaté zkušenosti. Po mistrovství světa 2019 převzal od Tomáše Kusého trenérskou taktovku národního týmu. V něm právě skončilo deset opor. „Věděl jsem, do čeho jdu. U reprezentace jsem byl deset let," popisoval softbalový srdcař, jenž se za zmíněnou dobu propracoval z pozice skauta na asistenta trenéra. V roli hlavního kouče působil u juniorů. „Reprezentace mužů je více na očích. To je cítit na každém kroku. I když s realizačním týmem strávíme schůzkami mnoho času, konečná rozhodnutí jsou především na mně," přiznal.

Zásadní prověrka formy čeká národní mužstvo na konci června, kdy se v Ledenicích a Sezimově Ústí koná evropský šampionát. Význam akce bude umocněný tím, že finalisté postoupí na mistrovství světa, které se uskueční na Novém Zélandu. Česko vládlo Evropě čtyřikrát v řadě. Fanoušci si přejí jedině obhajobu. „Pocítíme tlak, ale věřím tomu, že budeme připraveni získat titul," slíbil Korčák.