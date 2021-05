Smrt na Taxisu? Porušení etiky! Pořadateli Velké pardubické se nelíbí fotografie, autora už na závodišti nechce

Spor! Nepatřičný zásah do práce médií? Dostihový spolek, který pořádá závod Velká pardubická, odmítl udělit akreditaci fotografovi ČTK Romanu Vondroušovi, který za své fotoreportáže z dostihového prostředí získal množství prestižních ocenění včetně World Press Photo. Důvodem je to, že se spolku nelíbí jeho snímky, které ČTK vydala z loňských závodů. Spolek uvedl, že udělení akreditace na sobotní kvalifikační dostih ještě zváží, pokud agentura na závod nominuje jiného fotografa. To ale vedení zpravodajství ČTK odmítá a hovoří o snaze cenzurovat práci nezávislého média.