Squashista Solnický se v Praze dočkal prvního triumfu na turnaji PSA

"Byla to krásná bitva, v rozhodujících momentech jsem zahrál na risk, což se vyplatilo. Jsem moc rád, že jsem poprvé zvítězil na mezinárodním turnaji," uvedl v tiskové zprávě Solnický, semifinálový přemožitel prvního nasazeného Roberta Downera z Anglie. "Kuba zápas nevzdal, v důležitých okamžicích a z nepřipravených pozic zariskoval a vyšlo mu to. Prohra bolí," přiznal Švec, který se na začátku měsíce poprvé probojoval do první stovky žebříčku. Na minulém pražském turnaji PSA prohrál ve finále s Downerem a nyní opět nevyužil šanci získat druhý titul.