První pardubickou kvalifikaci vyhrál někdejší vítěz No Time To Lose

Dvanáctiletý hnědák No Time To Lose vyhrál první kvalifikaci na Velkou pardubickou. Vítěz slavného dostihu z roku 2017 nepatřil k favoritům, nakonec však v sedle s Ondřejem Velkem jasně triumfoval s převahou čtyř a půl délky před Sztormem. Třetí doběhl Casper.

Žokej Jan Kratochvíl na koni No Time To Lose oslavuje vítězství ve Velké pardubické 2017.

Další někdejší vítězové Velké pardubické Theophilos a Tzigane du Berlais se v cíli seřadili na pátém a šestém místě. Favorizovaný Evžen doběhl poslední, kvalifikační dostih dokončilo všech 14 koní.

Svěřenec trenéra Josefa Váni No Time To Lose vyhrál pardubickou kvalifikaci podruhé, podle odborníků mu pomohla měkčí půda na závodišti. "Pan Váňa dobře ví, co dělá, měl to dobře nachystané. No Time To Lose chvíli jede, pak je laxní, ale dobře ví, kdy má zabrat," řekl České televizi Velek.