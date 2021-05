Lezec Ondra ovládl i druhý závod Světového poháru v boulderingu

Ondra jako jediný v šestičlenném finále dosáhl na všech čtyřech cestách na vrchol. S třemi takzvanými topy za ním skončili Francouz Mejdi Schalck a Rakušan Jakob Schubert. Finálovou účast z Meiringenu si vedle Ondry zopakoval také Kokoro Fudžii z Japonska a stejně jako ve Švýcarsku skončil čtvrtý.

Ve Spojených státech Ondra také v kvalifikaci zdolal všechny cesty, podobně jako jiný Japonec Jošijuki Ogata, který na to spotřeboval méně pokusů. V semifinále pak Ondrovi stačily dva topy ze tří, aby postoupil z druhého místa za vítězným Fudžiim. Ve finále český lezec opět vyřešil všechny "problémy" a jako první muž po čtyřech letech v seriálu dokázal vyhrát druhý závod v boulderingu po sobě.

Znovu nejlepší! 🥇 Znovu král! 👑 Adam Ondra na Světovém poháru v Salt Lake City jako jediný ve finále boulderingu zvládl 4 topy a veze další zlatou placku.



Gratulujeme, Adame! 👏🏻



"Rozhodně jsem to nečekal," citoval web světové federace Ondru, který si ale hlavně pochvaloval, že po dlouhé době závodil před diváky, byť v rouškách. V hledišti jich bylo 2500. "Bylo skvělé lézt zase po dvou letech před úžasnou kulisou. Připadalo mi to neskutečné," řekl Ondra. Triumf s ohledem na olympijské hry nepřeceňoval. "Snažím se zůstat na zemi, protože co se tlaku týká, tohle je proti olympiádě pořád jako dětská hra. V Tokiu to bude mnohem psychicky náročnější, cesty složitější," dodal vítěz.

Ondra obhajuje v boulderingu konečné druhé místo z ročníku 2019, pohárové pořadí ovládl v roce 2010. V minulé sezoně SP se kvůli pandemii koronaviru uskutečnil jen jeden závod v lezení na obtížnost, který brněnský rodák v Brianconu v roli obhájce pohárového prvenství v disciplíně vyhrál. Další díl SP se uskuteční znovu v Utahu za týden, vedle boulderingu bude na programu také lezení na rychlost.