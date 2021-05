MOV by mohl nabídnout vakcíny proti covidu 20 000 Japonců, kteří budou na OH

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) by mohl nabídnout očkování proti koronaviru 20 000 Japonců, kteří se zapojí do letních olympijských her v Tokiu. Mělo by se jednat o sportovce i další personál, který se bude starat o hladký průběh her. S odkazem na nejmenovaného funkcionáře to uvedla agentura Kjódó.

Tento krok by přispěl k bezpečnému průběhu odložených olympijských her. Kvůli epidemii koronaviru v Tokiu a několika dalších oblastech Japonska platí nouzový stav a většina Japonců je podle průzkumů proti konání olympiády. I někteří odborníci se obávají, že příjezd tisíců lidí z celého světa by mohl situaci zhoršit.

Prezident MOV Thomas Bach minulý týden uvedl, že minimálně tři čtvrtiny účastníků olympijských a paralympijských her budou naočkovány proti koronaviru. V ideálním případě by to mohlo být až přes 80 procent.

Samotní Japonci ale mají problém se k vakcíně dostat, protože v zemi zatím očkování postupuje pomalu a týká se jen těch nejohroženějších skupin. Šestatřicet milionů lidí starších 65 let chtějí Japonci naočkovat do konce července. Postarat by se o to měla i nově zřízená velkokapacitní očkovací centra v Tokiu a Ósace. V létě by se ale měla konat olympiáda, proto MOV uvažuje o pomoci s očkováním těm, na které podle vládních priorit do té doby nepřijde řada.