Jansta rezignoval na funkci člena Národní rady pro sport

Předseda České unie sportu se zřekl své funkce v Národní radě pro sport. Hlavním důvodem je rozhodnutí o tom, že podporuje vznik akčnějšího složení poradního orgánu Národní sportovní agentury. „Domnívám se, že rada mimo jiné potřebuje co nejvíce vstupů z praxe, kde se většina sportu každodenně odehrává. Tito lidé by v širší míře měli dostat možnost uplatnit své názory v této pro sport významné instituci," napsal Jansta v dopise, který odeslal Filipu Neusserovi, který NSA vede, i dalším členům rady.

Miroslav Jansta byl členem Národní rady pro sport od vzniku agentury. Posláním rady je podle něj posuzovat a předkládat podněty k řešení dlouhodobých aktuálních problémů v oblasti sportovního prostředí. „Domnívám se, že by to neměla být přehlídka statutárů z významných organizací, ale pružný orgán, který bude reflektovat věci přímo z praxe. Uvítám, když v radě zasedne větší počet zástupců klubů nebo naši kolegové z regionálních sdružení, kteří pomáhají sportovnímu prostředí přímo v terénu," uvedl předseda České unie sportu.

Ideálním scénářem podle Jansty by byl stav, ve kterém by zástupci z odborných pracovišť ČUS byli v rámci rady v pravidelném kontaktu s úředníky z Národní sportovní agentury a mohli si tak vyměňovat své zkušenosti v rámci dotačních řízení vypisovaných programů pro TJ/SK. „Česká unie sportu má dostatečný počet lidí, co znají potřeby klubů a vědí moc dobře o praktických dopadech dotačních programů. Pro mě je důležitější, aby tito lidé byli s úředníky v neustálém dialogu a mohli tak například probrat nutné praktické detaily a případně vychytávat mouchy v účelovém určení dotací a v požadavcích na vyúčtování," vysvětlil Jansta.