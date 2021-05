Šumová s Tomečkem trefili evropské stříbro. Zlato sebrala jediná chyba

Do duelu o zlato česká dvojice postoupila z prvního místa kvalifikace se 146 terči, druzí Švédové měli o jeden méně. Ve finále se ale začínalo od nuly a obě dvojice trefily shodně 33 asfaltových terčů. Došlo tak ke k.o. rozstřelu, v němž rozhodla na druhém stanovišti při dvoustřelu chyba Šumové. „Strašně mě ta chyba mrzí... Čekala jsem, že závod pro mne bude horší, ale cítila jsem se dobře, o to víc je mi líto, že jsem udělala chybu na standardním stanovišti, kde by se mi stát neměla. Zlato bylo hodně blízko. Tahle chyba mě bude trápit asi dlouho, i když mám medaili," litovala Šumová v telefonátu pro Sport.cz a Právo.

„Kdybychom neudělali každý jednu chybu v základní části finále, tak jsme měli zlato bez rozstřelu," zastal se kolegyně z brněnské Komety Jakub Tomeček. „Byl to ale hodně těžký závod. Oba jsme si chtěli napravit reputaci po nevydařených čtvrtečních individuálních závodech. Chtěli jsme ukázat, že nejsme úplní trubci a umíme za to vzít, což se nám, myslím si, docela povedlo. Příjemné bylo, že jsme šli do duelu o zlato, takže jsme věděli, že medaili už máme jistou. Ale pochopitelně nás ztráta zlata mrzí," dodal.

Oba už mají jistou účast na olympiádě v Tokiu, kterou si vystříleli už v roce 2019. „Jsem moc rád, že jsem si střelil finále na velké soutěži, před televizními kamerami a pod tlakem. Sám sebe jsem překvapil tím, že jsem v základní části finále udělal jen jednu chybu. Střílelo se mi opravdu dobře, určitě to je před olympiádou vzpruha," říkal spokojeně Tomeček.

Před olympiádou si také Šumová libovala, že si mohla zastřílet finále na velké soutěži. „Byla tu výborná konkurence, i když jen evropská. Ale medaile je povzbuzením, ta chyba snad přebolí," konstatovala trochu s rozpaky.