Střelec Lipták po stříbru v trapu: Je to jako zatloukání hřebíku, šest ze 175 jsem jich trefil špatně

Stříbro cinklo. A devětatřicetiletý Jiří Lipták z brněnské Komety mohl slavit, trefil totiž z českých střelců na mistrovství Evropy nejcennější medaili. V brokové disciplíně trap nejprve v základním závodě trefil všech stopětadvacet terčů a vyrovnal světový rekord. Ve finále pak v poslední sérii udělal pět chyb, v bitvě s Britem Coward-Holleyem prohrál, a má stříbro. I tak byl spokojený. Jak řekl v rozhovoru pro Sport.cz před olympiádou je to výborná vzpruha...

Základní závod jste vyhrál vyrovnáním světového rekord, trefil jste všech 125 terčů...

Vyšlo mi to parádně, víc terčů trefit nešlo. Je to jako byste zatloukal stopětadvacet hřebíků a všechny musel trefit přesně na hlavičku. To se mi povedlo (směje se).

Ve finále jste šest terčů minul. Co bylo příčinou?

Ve finále se střílí na jednu ránu, druhá možnost není. Po osmi hodinách závodu toho má člověk dost. Sluníčko už také svítilo pod jiným úhlem. V první sérii pětadvaceti finálových ran jsem udělal jednu chybu, Brit dvě. Jenže ve druhé už to bylo horší, chyb jsem udělal hned pět, on jedinou... Když zůstanu u těch hřebíků, šest jsem jich ve finále na hlavičku netrefil. Měl jsem pocit, jako bych už na ně koukal jedním okem. Ale jsem spokojený, prohrál jsem s jediným borcem, stříbro beru jako velký úspěch.

Stříbro z mistrovství Evropy je i velké povzbuzení před olympiádou v Tokiu, že?

Snad jsem přesvědčil trenéra Petra Hrdličku, aby mě do Tokia nominoval (dívá se na vedle stojícího kouče). Sice už jsem účastnické místo vybojoval předloni, ale to získáte pro zemi, jet pak může někdo jiný. Vybojoval jsem stříbro na velkém mezinárodním závodě, snad přesvědčivě (usmívá se). Určitě mi to před olympiádou dodá zdravou sebedůvěru.

Budete ještě střílet nějaký závod před odletem do Tokia?

Přibližně za měsíc se bude tady v Osijeku střílet závod Světového poháru, pak se budeme připravovat doma a 16. července máme odletět do Tokia. Nejspíš si nějaké závody střelíme i doma, ale velký, se světovou konkurencí, bude asi už jen ten Svěťák.

Ve čtvrtek se střílí na mistrovství Evropy závod smíšených dvojic. Půjdete do toho?

Nepůjdu, protože nemám s kým. Děvčata, která dnes vybojovala bronz v soutěži družstev jsou ještě juniorky. Musím počkat, až dorostou a bude jim jednadvacet. Hlavně Zina Hrdličková, dcera trenéra (usmívá se), která udělala medaili i v individuálním závodě, ta je fakt dobrá.

Takže už jedete domů...

Kdepak, v pátek nás čeká s Honzou Borkovcem a Vláďou Štěpánem závod družstev. Máme ho po první části slušně rozjetý. Rádi bychom medaili.