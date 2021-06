Skateboardistům Habancovi a Pekovi nevyšlo MS a ztratili šanci na olympiádu

Čeští skateboardisté Maxim Habanec a Martin Pek na mistrovství světa v disciplíně street nepostoupili do semifinále a přišli o šanci startovat na olympijských hrách v Tokiu. Šampionát v Římě byl poslední kvalifikační akcí před OH, kde bude mít skateboarding premiéru.

Habanec, který byl v olympijském žebříčku nejblíže postupovým příčkám, v kvalifikaci obsadil až 79. místo. Také Pek nezvládl závěrečný trik a v konkurenci 108 jezdců skončil na 56. pozici. Do semifinále neprošli ani další tři čeští účastníci MS Jan Navrátil (62.), Tomáš Vintr (82.) a David Luu (89.).

"Děkuji všem za podporu, bohužel dneska jsem to totálně pokazil. Můžu si za to sám, měl jsem dobrou jízdu, ale asi jsem měl takové nervy, že jsem to prostě nezvládl odjet, což mě stálo šanci bojovat o postup do Tokia," uvedl šestinásobný mistr ČR Habanec v tiskové zprávě.

Naopak teprve patnáctiletá Antonie Bakošová na svém premiérovém mezinárodní závodě hned postoupila do semifinále. Dvojnásobná česká šampionka obsadila 25. místo a nechala za sebou 27 skateboardistek.

"Jezdilo se mi super, park mi seděl, a i když jsem nezajela nejčistěji a nejlépe, jak jsem si představovala, stačilo to na postup. V semifinále chci předvést těžší triky, které jsem tady již dělala v tréninku," řekla Bakošová, která dnes bude bojovat o postup do finále.

V Tokiu bude startovat 20 nejlepších skateboardistů a 20 skateboardistek v obou kategoriích street i park, ale maximálně tři jezdci a tři jezdkyně z jedné země.