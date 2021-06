Takhle chutná extrém. Triatlonista Wohl polykal krev, přesto si zaběhl rekord

Wohl se na střední triatlon (1,9 km plavání - 90 km kolo - 21 km běh) přeorientoval minulý rok, od letošní sezony pak díky přestupu do nového týmu závodí mezi elitou. „Prvním závodem mezi profesionály pro mě byl v polovině března poloviční ironman v Dubaji. Byl to ostrý test závodní atmosféry, bohužel jen s krátkou aklimatizací a v brutálním vedru. Díky silné cyklistice, devadesát kilometrů jsem odjel v průměru 45 km/h, se mi podařilo jet pod čtyři hodiny. Při běhu jsem ale trpěl a skončil kolem čtyřicátého místa. Ve výsledku jsem ale i za to rád, protože podmínky byly extrémní," líčil čtyřiadvacetiletý vytrvalec pro Sport.cz.

Po měsíční regeneraci a soustředění na Mallorce se Wohl do dalšího boje pustil před týdnem v Rakousku. „Doufal jsem, že tam už žádné komplikace jako v Dubaji nebudou. Bohužel se stalo něco, s čím jsem absolutně nepočítal," krčil s úsměvem rameny.

Pavel Wohl si při závodu v St. Pöltenu ohmatává zranění, které mu nechtěně při plavecké části způsobil soupeř.

CSG TRI TEAM

„Hned na začátku plavání jsem dostal od jednoho ze soupeřů kopanec do obličeje, zablýsklo se mi před očima a cítil jsem v ústech krev z rány v horním patře. Byl jsem otřesený a plavecký úsek byl špatný. Za normálních okolností bych vyplaval o minutu a půl dřív, byl jsem dobře připravený," líčil.

Pavel Wohl při závodu v St. Pöltenu.

CSG TRI TEAM

Problém byl, že krvácení ani na souši nepřestalo. „Musel jsem v hlavě přepnout, abych na zranění nemyslel. Bohužel to ale úplně nešlo, protože i značnou část cyklistického úseku jsem polykal a plival krev. Nebyl jsem proto stoprocentně soustředěný a v jednom kopci mi začalo docházet, což mě překvapilo, protože kolo je má nejsilnější disciplína. Na běhu jsem ale naopak překvapil sám sebe, protože jsem zaběhl svůj nejrychlejší půlmaraton na polovičním ironmanu v životě v čase 1:16 hod. Šel jsem do běhu s tím, že to chci bombit, ale zase mi začala téct krev. Pak to naštěstí přestalo a mohl jsem tempo stupňovat," našel důvod ke spokojenosti Wohl.

Jaké bylo premiérové střetnutí s těmi nejlepšími? „Svět je úplně jinde, než si tady v Česku myslíme. Výkonnost triatlonistů, kteří mají možnost se připravovat celý rok v teple, je enormně odlišná. Proto uvažuji, že bych odjel na zimu do Španělska a připravoval se v podobně příhodných podmínkách. To je jediná cesta, jak se lze z od nás dostat na světovou úroveň," míní vnuk trenérské hokejové legendy Pavla Wohla.

Trenérská legenda hokejové Sparty Pavel Wohl (druhý zprava).

Profimedia.cz

Jak je vlastně možné, že pokračovatel slavného rodu u hokeje nezakotvil? „Děda mě naučil základy hokeje, zároveň mě společně s rodiči vedl i k jiným sportům. Řadu let mě trénoval v tenise a dal mi cenné všeobecné kondiční základy, díky nimž jsem se mohl propracovávat napříč sporty dále. Právě během několika let závodní tenisové kariéry jsem v sobě objevil vytrvalostní schopnosti, které se staly základem přechodu k triatlonu," prozradil Wohl.

I tak se ale symbolicky s dědečkovou životní dráhou protnul. Loňskou sezonu totiž jako jediný triatlonista strávil v dresu Sparty, jejíž hokejový oddíl se právě díky Wohlovu trenérskému působení vrátil na přelomu 80. a 90. let do ligové špičky. Po změně vedení klubu se ale legendární trenér nejen se Spartou, ale celým sportovním prostředím zcela rozešel. „On svou životní kapitolu v českém sportu uzavřel a už ho nechce komentovat. Já jeho rozhodnutí plně chápu a respektuji, protože čím víc sportovní svět poznávám, tím častěji se potkávám s tím, že ne všichni hrají fair play," poznamenal Wohl-triatlonista, jehož životním snem je kvalifikace na legendární Ironman na Havaji.

Pavel Wohl rok oblékal triatlonový dres pražské Sparty.

archiv P. Wohla

„Teď se chci ještě řádku let zlepšovat ve středním triatlonu, ale určitě bych chtěl nakonec přejít na celého ironmana. Myslím, že mi může sedět paradoxně nejvíc, protože právě tam je hodně důležitá mentalita. A Havaj je pak přirozeným lákadlem. Chtěl bych se ale kvalifikovat mezi profesionály. Startovat v elitní vlně je největší prestiž a raději pojedu mezi nejlepšími, i kdybych neměl dopadnout tak dobře," dodal Wohl.