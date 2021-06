Judisté Kopecký a Musil prohráli na MS první zápas a vypadli ve 2. kole

Judisté Adam Kopecký a Jaromír Musil vypadli na mistrovství světa ve druhém kole kategorie do 81 kilogramů. Pro oba to byl první zápas na šampionátu v Budapešti.

Junior Kopecký při debutu na seniorském MS nestačil na rakouského reprezentanta Šamila Borčašviliho, který v březnu skončil druhý na Grand Slamu v Tbilisi. V první polovině dostal český reprezentant dvě varování, ale držel se. Borčašvilimu se však v posledních sekundách duelu povedla bodovaná technika, za kterou dostal se závěrečným klaksonem wazari. Kopecký už neměl šanci na odpověď.

Rychle skončil šestý světový šampionát pro třiatřicetiletého Musila. S Alfonsem Urquizaem prohrál za 79 sekund. Španělský judista ho dostal na zem a tam ho udržel na zádech.

Novým šampionem se stal obhájce stříbra Matthias Casse z Belgie. V ženské váze do 63 kilogramů získala pátý titul Clarisse Agbegnenouová. Osmadvacetiletá francouzská hvězda triumfovala na čtvrtém MS za sebou, všech pět soubojů v maďarské metropoli vyhrála před limitem na ipon a potvrdila připravenost doplnit do sbírky olympijské zlato, které jí chybí. Z Ria má čtyřnásobná mistryně Evropy stříbro po finálové porážce od Slovinky Tiny Trstenjakové, která je také její poslední přemožitelkou na MS. Při obhajobě titulu s ní Agbegnenouová prohrála ve finále v roce 2015.

Členové českého týmu, v němž kvůli přípravě na olympijské hry chybí obhájce světového titulu Lukáš Krpálek, se zatím v Budapešti nedostali přes druhé kolo. Šanci vylepšit tuto bilanci budou mít ve čtvrtek David Klammert a Jiří Petr v kategorii do 90 kilogramů. První jmenovaný bojuje i o olympijské hry a v případě svého umístění do pátého místa by na hry pomohl i reprezentačnímu kolegovi Davidu Pulkrábkovi.