Judisté Klammert i Petr vypadli na MS v druhém kole, Pulkrábek přišel o naději na OH

Ani David Klammert s Jiřím Petrem nepřešli na mistrovství světa v judu přes druhé kolo, které je na šampionátu v Budapešti zatím maximem české výpravy. Klammertovo brzké vyřazení v kategorii do 90 kilogramů znamená, že David Pulkrábek přišel o šanci na účast na olympijských hrách v Tokiu. Tam ho mohlo vytáhnout Klammertovo nejhůře páté místo. V tom případě by Klammert postoupil do Tokia přímo a Pulkrábek by se dostal z kontinentální kvóty.