Pětibojařskou šampionkou je podruhé Běloruska Prokopenková, Roubíčková čtyřiatřicátá

Češka Anna Roubíčková při premiéře na MS obsadila 34. místo a zopakovala umístění z kvalifikace. Jednadvacetiletá reprezentantka ztratila body zejména v šermu a parkuru. "Zkušenost je to obrovská a jsem za ni hrozně vděčná," uvedla v tiskové zprávě. "Šerm se mi včera nepovedl, tak to dneska bylo takové protrápené. Koně jsem se trochu zalekla. Byl to takový typický egyptský kůň, který chtěl utíkat dopředu a já ho chtěla hodně kontrolovat. A to se mu úplně nelíbilo. Bohužel jsme dvakrát zastavili," líčila Roubíčková.

V neděli je na programu finále mužů s českou trojicí Jan Kuf, Marek Grycz, David Kindl. Kufovi po základním kole šermu patří jedenácté místo.