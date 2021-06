Šermíř Choupenitch tvrdě maká. Před Tokiem do světa vypouští hudební Yoyo

Leckomu bleskne hlavou, že se další díl hudebního projektu zrodil ve chvíli, kdy si Choupenitch zajistil právě start v Tokiu, když vyhrál poslední kvalifikační turnaj. On to ale vyvrací. „Napadlo mě to všechno v Dauhá. Byli jsme zavření na pokoji, já měl všechno odcvičeno, tak jsem si pustil nějakou hudbu a bylo to," vysvětluje. „Text je zapamatovatelný, jako název se tam nabízelo hodně slov, ale já jsem schválně zvolil Yoyo."

Stejně jako řada věcí v životě neplánovat prostě nejde, kouzlo okamžitého nápadu boduje. „Přijel jsem z turnaje v Madridu a druhý den prostě šel do studia. Video jsem zatím nedělal, když tak po Tokiu, nebo ho udělám až k dalšímu kousku. Teď se snažím podřídit všechno přípravě na olympiádu," prozrazuje a jedním dechem připomíná, že poslední píseň vidělo na youtube přes šedesát tisíc lidí. „To je, myslím si, hezké číslo," usměje se.

Olympionik Alex Choupenitch v netradiční roli

Alex Choupenitch

Kdo si myslí, že je škoda, že hudbu a zpěv nedoprovodí obrázky, možná pochopí, proč tomu tak je, když se podívá na nabitý tréninkový program Choupenitche. Má dva i tři tréninky za den, půl dne volna je ve středu a oddychovým dnem je neděle. „Nejde to jinak. Olympijské hry se blíží, příprava je proto tvrdá a já chci věci dělat na maximum," svěří se, že se nešetří.

Připravuje se v Itálii, tam za ním kvůli přípravě přijeli soupeři z Německa, v dalším týdnu přijde další tréninkový blok s šermíři, co nemají své týmy, s nimiž by se na sportovní svátek chystali. „Možnosti jsou omezené, ale děláme, co se dá. Domů do Čech se podívám až když přijedu nafasovat věci do Tokia," říká s tím, že v létě ale rád udělá svůj Summer kemp.

Z hlavy už samozřejmě myšlenky na olympijský turnaj nevyžene. „To je jasný, Tokio už není daleko," přitaká. Ale zase nějak přehnaně událost neřeší. „Přijedu těsně před akcí, po ní zase poletím domů. Budu to brát spíš jako turnaj," přiznává.

Šermíř Alexander Choupenitch na hudební scéně! Nahrál singl Víme oba

Olympiáda bude mít kvůli pandemii koronaviru svá specifika. Covid 19 dál brzdí svět a dá se říct, že je úspěchem, že se v Tokiu vůbec Hry uskuteční. „Bude to jiný, asi i trochu smutný, zrovna jsem někde viděl, že se ani nebudou vyměňovat odznáčky," naznačí fleretista, že dění okolo svátku v Japonsku přece jenom pozorně sleduje.

Bude to pro něj druhá olympiáda v kariéře, a kvůli tomu už ji bere trochu jinak. „Poprvé jsem byl vyjukanej, teď to zkusím vzít trochu s nadhledem," dodává s tím, že samozřejmě odvede své maximum. Třeba mu další sílu do tréninku dodá i jeho hudební pecka, která v pátek vyletí do světa. „Je to taková pohodovka na léto," naznačuje Choupenitch, že se o prázdninách bude jeho song všem hodit.