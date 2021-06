Českým softbalistům to pálí! Na šampionátu předvedli tři homeruny a přes 20 hitů

Čeští softbalisté si s Francií poradili po čtyřech směnách a zaznamenali 11 úspěšných odpalů. Ve svém prvním zápase na mistrovství Evropy odpálil homerun nováček Vojtěch Buchner, v té stejné směně zaznamenal tři body za odpal za plot Viktor Chuchma, třetí metař. „Bylo důležité dobře vkročit do turnaje, což jsme splnili. Vyšlo to podle očekávání výborně," prohlásil Chuchma.

Předčasně rozdílem skončil také večerní zápas proti Izraeli. Na pálce začali domácí softbalisté skvěle, Mikuláš Klas ve druhé směně homerunem otevřel skóre. Po nepříjemném skákavém míči od Michala Šulce si Češi připsali druhý bod. Ty další přidávali domácí hráči zejména po soupeřových chybách v obraně, ve třetí směně jich přidali na své konto čtyři. Ve čtvrté směně Patrik Kopečný odpalem do vnějšího pole zařídil dva body, Vojtěch Buchner svým hitem posunul skóre na 9:0. V páté směně Izraelci žádný bod nepřipsali a tak se mohlo utkání předčasně ukončit.

„Za tým jsem určitě spokojený, je to devět bodů s nulou. Musím se ještě zlepšit, protože mít jeden dobrý start ze tří není ideální a mělo by to být lepší," dodal Klas. Spokojenost u českého týmu je tak hlavně s výkony na pálce, ve dvou zápasech předvedli 21 úspěšných odpalů. „Myslím, že kluci se velmi dobře srovnali s nadhozy, které byly oproti naší lize pomalejší. My se snažíme pracovat na tom, abychom byli načasovaní na nejlepší nadhazovače. Balony trefovali dobře a dokázali obranu propálit," dodal Jakub Kopřiva, trenér pálky.

Parádní výkon předvedl nejlepší domácí nadhazovač Michal Holobrádek. Při svém úvodním startu na šampionátu v Ledenicích a Sezimově Ústí vyřadil po strikeoutu sedm úvodních pálkařů. Celkově dal osm strikeoutů. Na jeho výkon navázal talentovaný Jakub Osička, který zápas úspěšně doházel.