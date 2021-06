Česko - Rusko 0:7 Lekce od sborné a znovu bez gólu. Parahokejisty čeká zápas o Peking

13:31

ME ve stolním tenisu ve Varšavě - kvalifikace: Ženy - dvouhra: Skupina 2: Carlsenová (Nor.) - Blašková (ČR) 3:0 (4, 6, 7). Skupina 8: Mynářová (ČR) - Papadimitriuová (Řec.) 3:1 (-8, 5, 7, 6). Skupina 20: Tomanovská (ČR) - Bogdanovová (Lot.) 3:0 (5, 4, 5). Tomanovská postoupila do hlavní soutěže, Mynářová do předkola