Mazáci se vyřádili. Mladým softbalistům nezůstal na hlavě ani vlásek

Češi vstoupili do šampionátu ve výrazně obměněné sestavě. Ve chvíli, kdy trenér Jaroslav Korčák oznamoval nominaci, „mazáci" nadšeně brousili nůžky. Na jejich vlasové kreace totiž čekalo hned devět hlav. „Byla u toho velká legrace," líčil Kruntorád. Z výsledku měl obavy, ovšem nakonec spokojeně konstatoval: „Přítelkyně mě neopustila." Rodiče jej zprvu nepodrželi. „Dlouho se smáli." Poté mu nový účes dokonce pochválili. I Buchner předpokládal horší odezvu: „Nejčastější reakce byla, že to není až tak hrozné."

Postřižiny je obřad obětování a zasvěcení, čeští softbalisté jej ještě zdokonalili... „Starší kluci nás stříhali a během toho fotili," prozradil Kruntorád. V telefonech „mazáků" nyní najdete snímky, na nichž mají nováčci hlavy z půlky vyholené, různé kohouty... „Tyhle fotky se nezveřejňují, ale archivují," upozornil catcher. Podobné záběry ho údajně motivují do další práce. „Vyfasoval jsem vynášení košů," objasnil zvesela. Věc se má následovně: mladíci si na začátku každého soustředění rozdělí úkoly. „Někdo nosí balony, další třeba masérovo lehátko," vysvětlil Buchner. „Já mám na starosti barel s vodou."

Oba hráči mají nálepku největších nadějí českého softbalu. „Známe se už od přípravky," zavzpomínal Buchner. V roce 2018 byli oporami zlaté devatenáctky na mistrovství Evropy, následně brali sedmé místo na světovém šampionátu. Od té doby se kamarádí, i jejich reakce na pozvánku do seniorské reprezentace byla podobná. „Nečekali jsme ji," zaznělo unisono. Talentovaný pálkař mínil, že ještě dostanou prostor ostřílení borci. Před prvním zápasem šampionátu cítil trému, pak se však zaskvěl homerunem. „Uklidnil mě. Jakmile jsem ho dal, všechno šlo, jak má."

Cíl nováčků? Zlato i zkušenosti

Kruntorádovi je dvacet let, jeho kolega je o rok starší. První nastupuje za Havlíčkův Brod, druhý za Most. V tom prý problém není, na extraligovou rivalitu se v nároďáku rychle zapomene. Naděje z Vysočiny přijela na mistrovství sbírat zkušenosti. „Jsem druhý catcher. Snažím se okoukat, co se dá. K tomu dost chytám a často pálím. Nemůžu si stěžovat," neskrýval. Spolupráci s vyzrálejšími hráči si pochvaluje. „Pokud se nám nedaří, tak nás podrží," zdůraznil. Na to však nechce spoléhat. „Nikdo nesmí poznat věkový rozdíl mezi námi. Takový je cíl všech nováčků."

Ve středu měl národní tým náročný den. Krátce po obědě přehrál v Ledenicích Chorvatsko, poté následoval přesun do Sezimova Ústí k derby se Slovenskem. Na závěr dne se výprava vrátila zpět do hlavního dějiště. „V cestování problém nebyl, vzdálenost nebyla veliká. Hlavní je, že jsme zůstali bez ztráty kytičky," těšilo pálkaře. Česko zatím na šampionátu předvádí výborný softbal. Po zaváháních Nizozemců se pro ně rýsuje jediný vážný soupeř – Dánové. „Líbí se mi. Budou to s nimi zajímavé zápasy," sdělil Buchner a rukou si prohrábl hlavu, na níž nezbyl ani jeden delší vlásek.

Snad je čeští nováčci neobětovali zbytečně a přinesou jim vytoužené zlaté medaile.