Su šťastný! Šebrle má zpátky ztracené olympijské zlato

V tento den už snad ani nedoufal. Olympijský vítěz v desetiboji z Athén z roku 2004 Roman Šebrle se může opět radovat. Ztracená zlatá medaile se našla. „Jako kdybych to znova vyhrál,“ řekl nadšeně v rozhovoru pro CNN Prima News.

Roman Šebrle s rodinou po příletu z olympijských her v Athénách 2004

Šebrle zlatou olympijskou medaili ztratil v roce 2016 na dětském golfovém turnaji, kdy ji na okamžik nechal bez dozoru. Za její nalezení a vrácení vypsal dokonce 100tisícovou odměnu. Po pěti letech ji opět drží v rukou. Dosud neznámý nálezce ji poslal v obálce na obecní úřad v Nosislavi u Brna.

„Je to naprosto fantastické. Je to jako kdybych to znova vyhrál. Su šťastný," řekl s úsměvem od ucha k uchu nadšený bývalý desetibojař a současný moderátor zpráv na CNN Prima News. V Šebrleho bohaté kariéře je zlato z olympiády největším úspěchem a medaile si velmi cenil.

Po její ztrátě na toaletách na golfovém turnaji, kam ji přinesl ukázat dětem, vyzval poctivého nálezce, ať mu ji přinese do televize Prima. „Pro mě má hodnotu velkou, pro toho, kdo ji našel, je zcela bezcenná. Všichni vědí, že je moje," řekl tehdy.

Nálezce se nakonec našel, ale o slávu či odměnu zřejmě nestojí, jelikož ji zaslal anonymně na obecní úřad do malé obce na Brněnsku, kde si ji Šebrle také vyzvedl.