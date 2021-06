Jančařík - Nuytinck 4:2 Jančařík a Matelová jsou na mistrovství Evropy ve druhém kole

Jančařík potvrdil životní formu vítězstvím 4:2 nad Belgičanem Cédricem Nuytinckem. "Je to skvělý hráč, proti němu si každý bod musím uhrát. Nejnepříjemnější bylo, že velká hala je dost odlišná od těch, kde trénujeme. Než jsem se dostal do správného rytmu, utekly mi dva sety. Až pak to bylo lepší," řekl.

Za stavu 1:2 zvládl Jančařík ve čtvrtém dějství klíčovou koncovku. "Vedl jsem 10:8, jenže on mi dal prasátko a já si raději vzal oddechový čas. Ovšem pak přišlo ještě jedno a bylo srovnáno. Měl jsem obrovské štěstí, že se mi set podařilo zachránit, pak už jsem se cítil jistější," dodal Jančařík. Ve druhém kole ho čeká Francouz Simon Gauzy.

Matelová se dostala mezi 32 postupujících přes Rakušanku Liu Yuan, kterou přehrála 4:1. Vedle Širučka skončili i Tomáš Polanský a Kateřina Tomanovská.