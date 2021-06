Boll - Ovtcharov 4:1 Rekordman Boll získal osmé singlové zlato na ME ve stolním tenisu

Čtyřicetiletý Boll navázal ve Varšavě na své singlové tituly z let 2002, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 a 2018. "Nebyl jsem si před šampionátem jistý, jestli to po jarních problémech se zády bude dost dobré na to, abych se dostal takhle daleko. Před olympiádou je to ideální povzbuzení," řekl hvězdný veterán.

Boll svým triumfem korunoval mimořádně úspěšný turnaj z pohledu Německa, jež kromě mužské čtyřhry získalo zlaté medaile ve všech čtyřech zbylých kategoriích. První singlové zlato v kariéře vybojovala Petrissa Soljaová.