Výjimečný Čech. Během deseti minut nazvedá přes čtyři tuny

Cvičí se s nimi v posilovnách a fitness centrech. Jako soutěžní odvětví to zná ale jen málokdo. Kettlebell lifting, tak se jmenuje sport, který si vybral Jaroslav Černý. Sbírá v něm medaile na mistrovstvích Evropy i světa. Kettlebell lifterů jako on, je v Česku ani ne deset. „S kettlebelly cvičí spousta lidí, ale tohle, co dělám já, to je v rámci naší země unikát. Dává mi to svobodu v tom, že dělám něco jinak. Něco nového,“ říká. Jak jeho sport vypadá, uvidíte v našem videu.

Vyzkoušel řadu kolektivních sportů. Fotbal, ragby, házenou. Nenaplňovaly ho. O výsledcích si chtěl rozhodovat sám. Ke kettlebellům se dostal před několika lety, inspiroval se od svého dědy. „Můj děda byl Rus a já si vzpomněl, že měl svůj vlastní kettlebell a cvičil s ním jinak než my všichni tady. Začal jsem se po tom pídit a objevil tenhle sport. Zkusil jsem to, zalíbilo se mi to, pozval jsem si nejlepšího Evropa, ten mě to naučil a od té doby zvedám," popisuje Jaroslav Černý.

Kettlebell lifting vznikl před 135 lety v Rusku. Jako girevoy sport. Závaží podobné kettlebellu se tam kdysi používalo v ruských loděnicích. Když dělníci čekali na náklad, tak si čas krátili tím, že závaží zvedali a soutěžili, kdo dá víc. Takový je ve zkratce původ tohoto odvětví.

V každé ruce 24 kilo, to vše dostat nad hlavu 90x. Takový je cíl Jaroslava Černého

Disciplín je několik. Jaroslav Černý si vybral tu s názvem LongCycle. Pravidla jsou jednoduchá. V každé ruce 24 kilo, dohromady 48. Závodník má deset minut na to, aby předvedl co nejvíc pokusů. Činka ve tvaru koule během té doby nesmí na zem. Hlídá se i technické provedení.

„Spousta lidí mi píše, ty zvedáš jenom nějaký koule. Málokdo si ale dokáže představit, že pod tím stráví dvě minuty. Natož deset. V závěru o úspěchu rozhoduje hlava. Jestli to utrpení je člověk schopen zvládat," vysvětluje český reprezentant. Není výjimkou, že v osmé, deváté minutě, soutěžící přestává slyšet nebo vidět. „Člověk vůbec nevnímá okolí. Je ve své bublině. Jste jenom vy, pódium a ty koule."

Na kontě má bronz z mistrovství světa. Stříbrné medaile z mistrovství Evropy. Dalším cílem je tedy zlato. A také vylepšení osobního rekordu. Dostat se na 90 opakování za 10 minut. Zatím si připsal 82 opakování. Povedlo se mu to při tréninku. Když si to vynásobíte 48 kilogramy, to už je slušná váha!