Češi byli na MS v orientačním běhu pátí ve štafetě, vyhráli favorizovní Švédi

"Byl to celkově velmi náročný závod, ale hezky postavený. Ty štafety jsou vždycky velmi tvrdé, top šestka je hodně nabitá, medaile o to víc. Bohužel to zase dneska nevyšlo," řekla novinářům Janošíková, která ve finiši předběhla britskou závodnici a zajistila Česku páté místo. S "velkou bednou", tedy pódiovým umístěním do šestého místa, podle ní musí být tým spokojený.

Jana Knapová na prvním úseku předala jako třetí, Miloš Nikodým a Vojtěch Král drželi na svých úsecích pátou pozici. Proti Janošíkové běžela poslední úsek i dánská atletická naděje Maja Almová, která se chtěla kvalifikovat i na olympijské hry, v čemž jí zabránila pandemie covidu-19. Přestože do svého úseku vybíhala šestá se ztrátou téměř minuty a tři čtvrtě, do cíle doběhla čtvrtá před Janošíkovou. Dánové doufali v lepší umístění, na posledním MS byli třetí.

Vojtěch Král.

Radek Petrášek, ČTK

Na medailovou pozici místo nich dosáhli Norové, kteří ve složení Victoria Haestad Bjornstadová, Audun Heimdal, Kasper Harlem Fosser, Andrine Benjaminsenová sesadili ze stříbrné pozice z roku 2018 Švýcary. Tým ve složení Simona Aebersoldová, Joey Hadorn, Martin Hubmann a Elena Roosová se tři úseky držel na druhém místě, na posledním ale Roosová ztratila.

Švédové obhajovali zlato z posledního šampionátu v roce 2018, další mistrovství zaměřené na krátké sprintové disciplíny mělo být v roce 2020, ale kvůli pandemii bylo zrušené. Na první úsek vybíhala sobotní vítězka sprintu Tove Alexanderssonová, která zajistila týmovým kolegům dvacetisekundový náskok na druhé Švýcary. O dalších deset sekund ho navýšil Emil Svensk, skoro na minutu pak na třetím Gustav Bergman. Skvěle běžící Norka Benjaminsennová pak stáhla finišmanku Saru Hagströmovou na 26 sekund.

Závodilo se v městečku Doksy u Máchova jezera. Ze zámeckého parku, kde bylo centrum závodu, vyběhli na náměstí, dál přes Robečský potok a náročným postupem po schodech na Tovární vrch. Rozhodujícím postupem, kde mohli volit různé trasy na následující kontrolu a kterým se před Janošíkovou dostala Dánka Almová, se přesunuli k základní škole, kde si museli dávat pozor na neprůchodné ploty. Vrátili se zpět do parku, proběhli kolem diváků, a ženy se vydaly na posledních pět, muži na osm kontrol, kde museli správně z mapy vyčíst ideální průběh domovem pro seniory nebo areálem mateřské školy.

Tereza Jánošíková.

Radek Petrášek, ČTK

Po sprintové části začne v úterý část MS zaměřená na lesní disciplíny. Takzvanou krátkou trať poběží závodníci u Smržovky, na štafety a klasickou trať se pak přesunou na Kokořínsko do unikátních terénů v pískovcových skalách.