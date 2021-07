Moderní pětibojařka Novotná byla šestá na MEJ

"V šermu jsem měla pár krizí. Nešlo to úplně samo, jak jsem doufala, takže jsem musela hodně pracovat. V parkuru jsem si spravila chuť po celém tom roce, kdy mi nevycházely. Po běžecké stránce to bylo náročné, ale s tím jsem spokojená. Na druhou stranu na střelbě mám pořád co dohánět," uvedla Novotná v tiskové zprávě.

Šampionkou se stala Italka Alice Rinaudová.