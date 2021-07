Triatlonista Volár má z republiky zlatý hattrick, mezi ženami vyhrála Hrušková

Vzhledem k tomu, že v areálu Nový rybník je podle hygienické stanice velmi špatná kvalita vody, přesunuli pořadatelé 1500 metrů dlouhou plaveckou část do nedalekého venkovního bazénu. V padesátimetrové dráze plavalo nejrychleji trio Volár, Václavík a Michálek, které se dělilo o jednu dráhu. Ztrátu naopak nabrali další favorité David Martin s Janem Čelůstkou.

"Domluvili jsme se Filipem Václavíkem a Filipem Michálkem, že si pomůžeme a budeme se střídat, díky tomu to pro mě bylo asi nejjednodušší plavání v životě," usmíval se Volár. Do cyklistické části pak závodníci startovali tak, jako kdyby opouštěli vody Nového rybníka – museli přiběhnout do prvního depa, kolo pak dovést k cyklistické části a teprve pak mohli nasednout.

Triatlonisté pro sebe měli uzavřenou silnici mezi Příbramí a Milínem, absolvovali čtyři okruhy dlouhé 10 km bezhákovým způsobem. Jako první přijel do depa Volár, s odstupem za ním pak byli společně Michálek s Václavíkem. Volár si náskok zhruba 40 vteřin při běhu po štěrkových cestách u Nového rybníka bezpečně pohlídal. Zvítězil v čase 1:56:34.

Za novou domácí mistryní Hruškovou doběhly pro zbylé české medaile Michaela Štěrbová a Hana Kolářová.