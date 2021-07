Doba olympijského rozkoukávání už je pryč. „V Riu jsem byl vyplašený, těšil jsem se na olympijskou vesnici a sportovce,“ vzpomíná šermíř Alexander Choupenitch. Do Tokia vyrazí 27letý brněnský rodák už vyzrálejší i bohatší o zkušenosti od nového italského kouče Stefana Cerioniho. A především natěšený na souboje na planši.

Šermíř Alexander Choupenitch pózuje cestou na olympiádu do Japonska.

Však si jich za poslední rok a půl mnoho neužil, ale ten klíčový v podobě dubnové olympijské kvalifikace v Madridu dokázal vyhrát. A i když Choupenitch nepoletí do Japonska v roli jednoho z favoritů, zvlášť nyní platí, že šerm je nevyzpytatelný.

„Na něj nikdy nesázejte, aspoň ne podle světového žebříčku,“ usmívá se 26. fleretista světa. Právě žebříček mu zúží okruh soupeřů pro los prvního kola. Už teď ví, že ho čeká Španěl, Brazilec, Francouz nebo Brit.

„Dva jsou leváci, dva praváci, tak to trenér střídá. Šermoval jsem s nimi i v přípravě, ale nijak jsem netaktizoval a šel do toho na sto procent. U videa koukám jen na svoje vítězné zápasy. Kdybych řešil i zápasy soupeřů, ještě by se mi o nich zdálo. Už teď mi přítelkyně říká, že vykřikuju ze spaní něco o šermu,“ usmívá se Choupenitch.

Sehnat kvalitní sparing ale pro zástupce země, která nepatří mezi velmoci, nebylo lehké. „Už v únoru jsem si chtěl zařídit kemp, ale všichni mě poslali do háje. Oficiálně kvůli covidu, ale spíš měli dostatek sparingu a nechtěli někoho dalšího,“ líčí.

Nakonec se povedlo domluvit soustředění s Němci a tréninky s několika dalšími jednotlivci, i díky konexím jeho italského kouče, olympijského vítěze ze Soulu.

Šermíř Alexander Choupenitch se těší do olympijského Tokia.

Ondřej Deml, ČTK

„Byl posledním dílem, který zapadl do té mé skládačky. Do Tokia teď můžu letět s klidem v duši, že jsem odvedl spoustu dobré práce a s odhodláním vyrvat soupeři srdce,“ dokládá bojovné naladění.

„Jenže v šermu zároveň nesmíte mít pohled býka na rudý hadr, klíčové je to vykombinovat se strategií a načasováním,“ vysvětluje Choupenitch, jenž se prosazuje jako rapper i v hudební branži. „Je možné, že mě napadne nějaký námět i v Tokiu před závodem,“ usmívá se.