Cesta do Tokia začíná, koně jdou do karantény

„Budeme muset vyrazit už v sobotu večer, nástup do karantény je stanoven na neděli mezi osmou a jedenáctou, pak už tam žádný kůň nesmí přijít," vysvětluje Příhoda.

„Karanténa je vymyšlená tak, že do ní nastupujeme i my, jezdci a ošetřovatelé, takže celý tým bude držet při sobě. Jde tam ale především o koně, aby se nemísili s ostatními koňmi. Společně tam budou všichni koně, kteří pocestují do Tokia, a celých těch osm dní tam můžeme s našimi koňmi pracovat a trávit s nimi čas," říká.

Pak už koně čeká letecký přesun do Tokia. „20. července si je přebere přepravní společnost, která je kamiony převeze na letiště do Lutychu vzdáleného asi sedmdesát kilometrů od Cách," přibližuje Příhoda. Jeho kůň, valach Ferreolus, ještě nikdy letadlem necestoval, ale jezdec doufá, že let zvládne bez problémů, stejně jako aklimatizaci na horké a vlhké podnebí v Japonsku. „Co mám zprávy, nedá se na to moc adaptovat. Aby se kůň s tím prostředím sžil, byly by potřeba tři až čtyři měsíce, což samozřejmě není možné. Jsme sami zvědaví, ale naše výhoda je v tom, že máme mladé a zdravé koně. Mají rychlou regeneraci, snad si s tím poradí," doufá.