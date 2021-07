Jsi jako nahá, s námi neletíš! Známou krásku nepustili do letadla

Odvážný módní výstřelek přišel renomovanou kulturistkou Deniz Saypinarovou pořádně draho. Známá influencerka si na svém instagramovém účtu postěžovala, že ji kvůli oblečení před pár dny nepustili do letadla. Společnosti American Airlines vadilo, že jsou její kraťasy příliš odvážného střihu a odhalují více než mají. „Tvrdili, že jsem jako nahá," uvedla šestadvacetiletá modelka.

Saypinarová je renomovanou kulturistkou, v rodném Turecku a první sportovkyní, která získala profesionální licenci uznávané Mezinárodní federace kulturistiky a fitness. Když se ale chtěla letecky přepravit z Dallasu do Miami na modelingovou akci, nebylo jí kvůli oblečení umožněno cestovat.

Milionům sledujících na Instagramu prozradila, že měla pocit, že s ní společnost zacházela špatně, protože měla za to, že její oblečení je „příliš krátké", a oznámila mladé dámě, že pobuřuje další cestující. „Doslova mě nevzali do letadla, protože řekli, že jsem jako nahá a uráží to další cestující rodiny," uvedla v příběhu Instagramu. Ten ovšem následně zmizel.

Doprovodná fotografie podrobně popisovala, že při pokusu o vstup na palubu měla na sobě džínové šortky a sportovní podprsenku. Saypinarová pak ironicky prohlásila, že odjela z Turecka do USA, aby „zažila svobodu", a byla šokována tím, co se stalo. Sama označila za jedinou urážlivou věc na celém příběhu traumatizující přístup letecké společnosti a jeji chování k ní. „Snažím se to trauma překonat," uvedla.

Společnost American Airlines potvrdila, že byl jedné z cestujících odepřen vstup do letadla. Následně vše vysvětlila v prohlášení, kde uvádí, že je uvedeno v přepravních podmínkách, že všichni cestující se musí odpovídajícím způsobem oblékat a na palubě našich letů není povoleno odvážné oblečení."