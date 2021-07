Z badmintonisty Loudy se stal fanoušek. Příště už nechce na olympiádě chybět

Sportovní příznivci žijí v těchto dnech olympiádou v Tokiu, českého badmintonistu však pod pěti kruhy nenajdou. Za tři roky by mohlo být lépe. Naznačují to například poslední výsledky Jana Loudy, senzačního finalisty turnaje v La Nucii. „Na olympiádě sleduji primárně badminton. Zajímá mě hlavně mužský singl. Těším se na zápasy takzvaně na krev," líčí největší domácí naděje nejrychlejšího raketového sportu planety. Cílem českého badmintonu je účast na OH v Paříži 2024.

Louda profesní deformací netrpí. „Od hvězd bych něco okoukat mohl, ale já neřeším, co je dobře a co špatně. Snažím se užívat si," popisuje dvojnásobný mistr republiky. Občas ho napadne, jaké by to bylo, kdyby právě nastupoval do zápasu. „Nějaká utkání bych určitě zvládl, ale možná si jen moc věřím. Nejde o obyčejný turnaj, atmosféra her by se na mně třeba podepsala," spekuluje 21letý Čech. Moc rád by si domněnky ověřil za tři roky ve městě nad Seinou. „Láká mě to. Zase nechci prohlašovat, že se tam stoprocentně probojuji. Olympijská kvalifikace začíná až za dva roky."

Ještě na začátku června se Louda pohyboval ve světovém žebříčku na 190. příčce, pak prožil svou „španělskou pohádku" a vyhoupl se o třicet pozic výše. Zaslouženě, v La Nucii se z kvalifikace prokousal až do finále, na cestě do něj přehrál borce z osmé i sedmé desítky. „Moc mi to pomohlo, zvedlo se mi sebevědomí. Na druhou stranu mám vyšší cíle. Teď myslím na 120. místo, pak na top 100," prozrazuje. Čím dříve své plány naplní, tím lépe. „Pořád na mě čekají kvalifikace. Posun by znamenal, že se jich zbavím. Pak by se body sbíraly snáze."

Španělský výsledek má pro Loudu více významů. „S trenéry jsme často řešili, jaká by měla být moje hra," vypravuje. Došli prý k závěru, že se chtějí pokoušet o aktivní a útočný styl. „Soupeře bych měl přehrávat rychlostí a pestrostí úderů ze zadní části kurtu," shrnuje obsah diskuze. Na předešlých turnajích se ovšem nikdy necítil optimálně. „Asi jsem trenérům nevěřil, že to bude fungovat. Teď už ano."

Plzeňský rodák své snažení nyní upíná k mistrovství světa. To se uskuteční v prosinci v Huelvě, kvalifikace bude uzavřena o měsíc dříve. Žebříček není tentokrát klíčový, počítat se bude deset nejlepších výsledků roku. S 3400 body z La Nucie se zdá být Loudova účast reálná. Na akci se připravuje v Národním centru, které vzniklo jen kousek od jeho bydliště. „Jde o náš trumf," promluví za celou reprezentaci. „Na jednom místě máme všechno co potřebujeme. Na dlouhodobý pobyt v cizině už nemyslím, snad jedině na týdenní v jiném centru."

Poloha zařízení je pro Loudu ideální i vzhledem ke studiu. Navštěvuje totiž Fakultu aplikovaných věd Západočeské univerzity. „Příští rok bych chtěl doklepat bakaláře," povídá posluchač třetího ročníku oboru kybernetika. Své povinnosti zvládá. „Rozhodně nepodávám špičkové výkony," zasměje se. „Až dodělám bakaláře, budu se plně věnovat badmintonu. Do olympijského cyklu musím jít s čistou hlavou," říká s dovětkem, že se na magisterské studium určitě vrhne, ale později.

Nejbližší prověrkou bude pro Loudu turnaj druhé nejvyšší kategorie v Esbjergu. Do přístavního města v Dánsku odlétá česká výprava ve středu 4. srpna. „Mým cílem je vyhrát kvalifikaci. Snad to půjde stejně dobře jako ve Španělsku a na konci to zase zacinká," dodává odhodlaně.