Nováček z Hluboké postoupil do semifinále extraligy

Senzace je dokonána. Protože má Sokol s Tempem lepší bilanci vzájemných zápasů a dokázal ho v nadstavbě dvakrát porazit, zařadil se jako nováček extraligy mezi čtyři nejlepší české týmy. To se zatím žádnému jihočeskému baseballovému celku nepodařilo.

„Sokol je můj mateřský tým, prožil jsem s ním desítky krásných let, ale tohle je zatím to nejkrásnější, co se nám podařilo. Jsem na kluky a celou partu kolem baseballu a softballu moc pyšný. Každý takový výsledek je hrozně důležitý, protože vidíme, jak úspěchy mužů v extralize pozitivně působí na naše mladé hráče a děti a dělají dobré jméno Hluboké a baseballu jako nádherné dynamické hře," líčí nadšeně hrající předseda Sokola, zkušený nadhazovač David Šťastný.

"Teď jdeme proti Drakům, kteří jsou úřadujícím mistrem, s otevřeným hledím. Nemáme co ztratit, protože naše cíle jsme jako nováček nejvyšší soutěže splnili a tohle je odměna hlavně pro naše diváky, kteří jsou skvělí! Moc všem děkuji a jdeme do toho," těší se Šťastný.

„Museli jsme do večera čekat na výsledek soupeře, což je vždycky nepříjemné. Už v neděli po posledním domácím utkání jsme si však řekli, že nemáme co ztratit a hrát můžeme s každým. I Draky se nám podařilo dvakrát porazit v základní části a nyní i v nadstavbě, takže máme vyrovnané skóre. Nyní jsou ještě silnější, ale i my jsme se za extraligovou sezonu leccos naučili, a hlavně se semkli a fungujeme jako výborná parta. Bude to otevřené a jsem si jistý, že uvidíme nádherný baseball," přidává se hlavní trenér Zdeněk Josefus.

Baseballová extraliga, nadstavbová skupina o titul: Tempo Praha - Draci Brno 1:2 Semifinálové dvojice: Draci - Hluboká Arrows Ostrava - Eagles Praha