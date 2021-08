Semifinálové série v baseballové extralize startují

Semifinálové dvojice stanovil poslední hrací víkend, ve kterém Ostravští porazili třikrát Hlubokou a Draci po boji rovněž třikrát Tempo, které tak nakonec vzhledem k horším vzájemným utkáním s nováčkem z Hluboké (1-2) svůj semifinálový sen nenaplní a skončí v extralize na 5. místě.

Arrows jsou favoritem proti Eagles. S nimi mají letos aktivní bilanci 4-2, krčský celek ale do závěru sezony posílil o Marka Chlupa, jenž se uvedl hned 4 homeruny v 6 utkáních. Oba týmy disponují reprezentačními nadhazovači - Duffek, Bokaj, Satoria, i kvalitními zahraničními hráči - Aldridge, Enea, Smith, Holtz, Lemmon. Loni podlehli Eagles v semifinále Drakům, Arrows naopak přehráli Kotlářku.

Snímek z utkání Arrows Ostrava (v bílém) - Blesk Jablonec.

baseball.cz, Ladislav Svěnčík

Draci nakonec obsadili v TOP6 první místo a čeká je Sokol Hluboká. Sokolové museli na potvrzení svého historického úspěchu čekat až do pondělního večera, ale určitě nelitují. "Jsem s týmem spojený desítky krásných let, ale tohle je zatím nejkrásnější, co se nám podařilo," libuje si předseda klubu a stále aktivní nadhazovač David Šťastný.

Baseballisté Sokola Hluboká šli z Alšovy jihočeské galerie rovnou na trénink

Sokol Hluboká

Sokol se může opřít zejména o silnou nadhazovačskou baterii v čele s reprezentantem Janem Novákem, a také stále se zlepšující pálkařské výkony Martina Mužíka. Draci uspěli na CEB Cupu a i extraligovou sezonou zatím kráčí výborně. "Splnili jsme cíl, chtěli jsme být na prvních dvou místech, vyhráli jsme všechny série," hodnotí dosavadní část sezony trenér Hynek Čapka. Draci mají tým plný reprezentantů a hráčů ostřílených z těžkých zápasů.

Semifinálové série startují v pátek pod světly od 19:00, resp. 19:30 na hřištích Arrows a Draků, a hrají se na dvě vítězství. V sobotu se pokračuje na hřištích soupeřů, případné třetí zápasy se pak hrají opět na stadionech lépe umístěných týmů po TOP6.