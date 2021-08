Triatlonistka Zimovjanová byla v montrealském závodu MS devatenáctá

Triatlonistka Tereza Zimovjanová obsadila v montrealském závodu mistrovství světa 19. místo, což je pro ni v této elitní sérii životní výsledek. Jako jediná ze čtveřice českých reprezentantů dokázala postoupit v supersprintu do třístupňové finálové části a v té prošla i první eliminací. Jejím dosavadním maximem byla červnová 23. příčka z Leedsu.

V Montrealu se závodilo netradiční formou: v pátek nastoupili muži i ženy do kvalifikačních rozjížděk (300 m plavání – 7,2 km cyklistika – 2 km běh). Z každé z nich postoupilo deset závodníků, o zbývajících deset finálových míst se pak bojovalo v opravách. V těch uspěla Zimovjanová, při premiéře v MS byli do posledních chvil ve hře o postup také Radim Grebík s Alžbětou Hruškovou. Jan Volár odstoupil kvůli defektu.

Do prvního finále nastoupilo 30 triatlonistek a Zimovjanová z 11. místa prošla do další části. Do nejlepší desítky se ale pětadvacetiletá Češka pak už nevešla. Zvítězila olympijská šampionka Flora Duffyová z Bermud.

V neděli se Češi v Montrealu postaví na start štafetového závodu.