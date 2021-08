Bývalý ragbyový mistr světa Kefu byl vážně zraněn při loupežném přepadení

Bývalý hvězdný australský ragbista Toutai Kefu utrpěl vážná zranění poté, co se do jeho domu v Brisbane vloupali tři mladiství. Mistr světa z roku 1999 a současný trenér národního týmu Tongy musel do nemocnice v kritickém stavu s bodnými ranami v podbřišku. Podle policie lékaři předpokládají, že zranění přežije.