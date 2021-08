Beccari porazil ve finále Liptáka i Kosteleckého

Porazit olympijské vítěze, to je vždycky parádní. Jednadvacetiletý Fábio Beccari to dokázal o víkendu na domácím šampionátu v brokových disciplínách, konkrétně v trapu. Ve finále zdolala čerstvého olympijského vítěze z Tokia Jiřího Liptáka i tamtéž stříbrného a v Pekingu zlatého Davida Kosteleckého.

Loni ještě junior nebral svůj úspěch jako senzaci, ale především jako povzbuzení do budoucnosti. Víkend na střelnici v Brně Soběšicích patřil těm dvěma „poraženým", kteří si svoje mistrovství republiky, v silné mezinárodní konkurencí, odstříleli v Tokiu. „Čtrnáct dní jsme na brokovnice nesáhli, jdeme na to zvoleje," usmíval se v sobotu před první položkou devětatřicetiletý Jiří Lipták. „Uvidíme, jak to dopadne, ale chtěli jsme oslavit medaile s lidmi, kteří jsou pro nás hodně blízcí, ze střeleckého prostředí," dodal šestačtyřicetiletý David Kostelecký, pro něhož bylo Tokio šestou olympiádou, čtyřikrát byl ve finále a dvakrát stál na stupních vítězů... Domácí mistrovství oba začali čistou pětadvacítkou a Lipták v sobotu přidal ještě dvě.

Oslava i s dortem

„Kluci na tohle domácí mistrovství nemuseli, o to cennější je, že tady jsou. Pro ostatní je to obrovská motivace a příležitost s nimi ten obrovský úspěch oslavit," chválil jejich rozhodnutí reprezentační trenér Petr Hrdlička. Mezi položkami vznikl unikátní snímek všech tří českých olympijských vítězů v trapu, s brokovnicemi a zlatými medailemi - Hrdličky (Barcelona 1992), Kosteleckého (Peking 2008) a Liptáka (Tokio 2021). S Kosteleckého letošním stříbrem jsou cenné kovy čtyři. Do počtu pěti olympijských kruhů chybí jedna. Ta by mohla být za tři roky z Paříže. Ti tři se na sebe jen podívali, tajemně se usmáli, ale neřekli nic. Zatím.

„Chtěli jsme oslavit medaile s lidmi, kteří jsou nám blízcí, tedy se střelci. Stříleli jsme hlavně pro družstva. Já za brněnskou Kometu, David za královehradeckou Duklu. Přivezli jsme medaile a fotky, v podvečer uspořádali malý raut. A ten byl skvělý, sešlo se nás asi sto padesát, přišli i skeetaři. Největším překvapením pro nás dva byl třípatrový olympijský dort od jedné paní ze sousedství střelnice. Byl výborný. Neslavili jsme nijak bouřlivě, v neděli šampionát pokračoval a nechtěli jsme rušit noční klid lidí, co bydlí kolem, takže po desáté jsme se rozešli," prozradil Lipták. O gulášek a skvělý gyros i občerstvení postaral bývalý vynikající střelec, Liptákův osobní trenér, Radek Zaoral.

Jiří Lipták a David Kostelecký (vpravo) jdou na střelnici.

kft

Tři kilometry od sebe

Po ty dva dny se prakticky nezastavili. Přijímali gratulace, fotografovali se s každým, kdo to požádal, rozdávali podepsané fotografie, vzácný to artikl. A stihli i podepisovat předměty pro různé charitativní účely. „Samozřejmě to k tomu patří, a bereme to jako svoji povinnost. Rozhodl jsem se pomoci i malým fotbalistům u nás v obci. I tam se chystá malá oslava na konci srpna," vysvětlil Lipták.

Kostelecký s Liptákem jsou velcí přátelé. Bydlí tři kilometry od sebe. Lipták v Rajhradicích, Kostedlecký v Holasicích, kde trénuje na duklácké střelnici, kterou pro něj armáda zachránila, před developery. „Navštěvují se i naše rodiny, při našem závodě si moje manželka Petra s Davidovo Lenkou psaly a telefonovaly. Fandily i děti. David má tři kluky, já syna a dceru. Do Holasic jsem jezdil hlavně v době koronavirových omezení trénovat," vysvětlil Lipták.

Brokaři nemají o talenty nouzi, aby nevymřeli, starají se i sami. Petr Hdlička kromě olympioniků vede i dceru Zinu, jednu z nejlepších českých brokařek, a syna Víta. Radek Zaoral zase ostře sledoval dceru Zuzanu. A nejsou to jediní úspěšní otcové střeleckých nadějí. „Talentovaní střelci u nás vyrůstají, pracují s nimi zkušení trenéři, většinou bývalí úspěšní brokaři. Uvidíme, jak se na zájmu projeví úspěch Jiřího s Davidem. Pro mladé to jsou vzory, a pro ty, kteří s nimi střílejí, je motivující šampióny porazit," říkal spokojeně Hrdlička.

Olympionici se neztratili

V neděli tedy kraloval trapu Fabio Beccari, český reprezentant s italskými kořeny, v této zemi je broková střelba doma. „Pro Fabia je to velký úspěch a motivace do budoucnosti. Jirka s Davidem mají nominaci na velké závody prakticky jistou, velké závody umějí a vozí medaile, ostatní bojují o třetího do družstva, o to je výhra cennější," pravil Radek Zaoral. Ženám vládla Tereza Závišková, která porazila těsně Zinu Hrdličkovou.

Mezi skeetaři byl nejlepší Jakub Tomeček, jemuž olympijské finále uteklo o jediný terč, ale domácí titul nebral jako satisfakci, spíš povzbuzení. Jeho kolegyně Barbora Šumová, v Tokiu čtrnáctá, v Brně prohrála s Martinou Skalickou. „Šampionát ukázal, že česká broková střelba patří ke světové špičce, výsledky byly opravdu kvalitní, a to i v mládežnických kategoriích," pravila další z legend české střelby Jan Hůla, který navíc dovedl jako trenér české skeetaře k několika titulům světových a evropských šampionů, a nyní pracuje s talenty v Plzni.