Sáblíková si v sedle dopřeje poslední rozptýlení před zimní dřinou

Poslední rozptýlení před zimní dřinou, která by měla vyústit v sedmou olympijskou medaili, si dopřeje rychlobruslařka Martina Sáblíková. V sobotu v Praze nastoupí do silničního závodu L'Etape Czech republic Tour de France. Na startu budou i hvězdy domácí profesionální cyklistické scény jako Daniel Turek, Martin Stošek či Kristian Hynek.

„Jsem obrovský fanoušek cyklistiky. A že ráda jezdím se všeobecně ví. Letos jsem na silničním kole najela nejvíce za celou kariéru. A obdivuji Tour de France. Během soustředění jsem sledovala každou etapu," líčila Sáblíková.

„A když kolidovala s tréninkem, tak jsem si ji pustila po večeři. Je super, že dnešní technika umožňuje zpětné přehrávání," smála se Sáblíková, když během úterý představila v roli ambasadorky společně s bývalým elitním cyklistou Janem Svoradou trofej pro vítěze L'Etape Czech republic Tour de France.

Martina Sáblíková na archivním snímku.

Milan Malíček, Právo

Ta je inspirována trofejí pro vítěze skutečné Tour de France, stejně jako samotná akce. „V mých očích jde o jednu z nejskvělejších akcí, které se v Česku konají. Každý člověk si může vyzkoušet atmosféru Tour de France na uzavřené trati. Se vším, co k tomu patří," říkala Sáblíková, majitelka tří zlatých olympijských medailí v rychlobruslení.

Martina Sáblíková se porádně prezentovala i na kole

archiv Sport Invest

Před pěti lety byla blízko účasti na olympijských hrách v silničním závodě, ale nakonec o start přišla kvůli chybnému výkladu nominačních kritérií cyklistickým svazem. Na silniční kolo pak zanevřela. „Letos jsem se vrátila do závodu Českého poháru. A zjistila, že mě to ohromným způsobem baví," vyprávěla Sáblíková.

Na start L'Etape Czech republic Tour de France startující v sobotu v 9.45 hodin na Strahově je tak natěšená, že si v neděli celou trasu projela prostřednictvím aplikace Rouvy.

Martina Sáblíková vyhrála Bikemaraton Drásal České spořitelny, druhý díl seriálu Kolo pro život.

Kolo pro život

„Lepší by to bylo pochopitelně reálně, ale časově to nešlo. Každopádně mám představu, co mě čeká. Nejtěžší vrchařská prémie je v Sýkořici, ta další v Úhonicích není tak dlouhá a těžká. Celkově je trasa hodně členitá a zajímavá. A protože nejnižší průměr je nastavený na dvacet kilometrů, užijí si to všichni," přemítala Sáblíková.

Vzhledem k tomu, že při dvou startech na Českém poháru v Nové Vožici a ve Starém Jičíně vyhrála, nepochybně bude patřit k favoritkám i v sobotním závodě.

„Jenže předpověď není úplně ideální. Pokud bude mokro, pojedu hodně opatrně. Pořád je mojí hlavní disciplínou rychlobruslení a olympiáda v Pekingu je za pár měsíců," vysvětlila Sáblíková.

Každopádně může jít o start éry, která bude následovat po zimních hrách v Číně. „Teď se koncentruji na rychlobruslení. Ale po olympiádě bude vše otevřenější. Uvidíme, kam se moje myšlenky stočí, jestli skončím s rychlobruslením... Nechci tvrdit, že se na sto procent vrhnu do cyklistiky. Jisté je, že mě silniční cyklistika hodně baví."