Medaile v ohrožení! Střelce vyhánějí nejen developeři. Svaz skoro v utajení

Sportovní střelnice vznikaly poměrně daleko od civilizace, zejména brokové, například ta brněnská kus od vesničky Soběšice už v roce 1900. Postupně se k nim ale dotáhla sídliště a vesnice. Dříve nezajímavé pozemky se staly lukrativními a bohatí, v Česku všemocní developeři zavětřili šanci. Kde budou vyrůstat příští olympijští medailisté, je nezajímá. Poněkud to ale překvapuje u vysoké školy, na jejichž pozemcích stojí brněnská střelnice. Jak se jí zbavit? Zvýšením pronájmu. Během pár let o téměř 200 procent. Kupodivu resorty armády i vnitra, ale také vedení měst to moc neřeší. Politici se s olympijskými medailisty rádi vyfotografují, ledacos slíbí, ale tím to pro ně končí. Bohužel.

„Prakticky každá střelnice je dnes v ohrožení. Lidem v okolí vadí hluk, developeři si dělají zálusk na pro ně zajímavé pozemky. V Hradci se s tím setkávám už dvanáct let. O tom, že bychom měli končit, ale nemám žádné oficiálně informace. Jednání s developery a městem vede ministerstvo obrany. Nějaké náhradní pozemky vytipovalo město, ale žádná vesnice nebude chtít, aby třeba kilometr od ní byla střelnice. Nebýt faktu, že tato střelnice patří armádě, měli bychom problémy daleko větší. Hodně střelnic zaniklo, hlavně mysliveckých, což se týká i našich bývalých sousedů," řekl Právu šéftrenér královehradecké Dukly Radek Jančík.

Střelec Jiří Lipták v akci na střelnici v Brně.

Karel Felt

Také střelnice v Plzni-Lobzích patří armádě. „My se držíme díky územnímu plánu a faktu, že tady střílejí hlavně vojáci a složky ministerstva vnitra. Ale museli jsme provoz brokové střelnice, kde hlavně trénuje mládež, stáhnout na čtyři dny v týdnu, na třístovce střílí hlavně ozbrojené složky. Pochopitelně velkorážní zbraně dělají velký hluk. Spolu s námi využívá padesátku pro kulové disciplíny i Rapid, tedy ministerstvo vnitra. Zatím fungujeme, ale...," pravil dlouholetý šéf plzeňských střelců Bohumír Pokorný. Našel nevyužitou bývalou střelnici u Dobřan, kde je momentálně skládka. „Připravujeme projekt, kde by mohla být broková střelnice pro trap a skeet s pěti střelišti, kde by se daly dělat i světové a evropské šampionáty," dodal.

Brno-Soběšice zažilo evropský šampionát v brokových disciplínách v roce 2003, tři stavy pro trap a skeet mezinárodním požadavkům už nevyhovují. Šéf střelnice Lubomír Janota, který vede i jihomoravské krajské sdružení, připravuje modernizaci veškerého zařízení. Má plány na pět střelišť pro trap i skeet, ale i představu, kde by měla vyrůst špičková malorážková střelnice. O tu na Kývalce střelci přišli už před lety. Tady neútočí tolik developeři, ale majitel pozemků Mendelova Univerzita.

„Bohužel bývalé vedení svazu udělalo v tomto směru chybu, že stadión i s pozemky nezískalo pro střelecký svaz. Univerzita nám tak zvedla nájem ze dne na den z 360 000 na 900 tisíc a nám nezbylo než to akceptovat. Při tom tady vyrůstají olympijští vítězové, počínaje Panáčkem z Montrealu, přes Hrdličku, Kosteleckého, který tu působil a konče Liptákem. O světových a evropských šampiónech nemluvě. Máme výborné trenéry u mládeže, vyrůstají tu talenty, které šíří slávu Česka po světě, ale to paní rektorku nezajímá a město Brno nám zatím také nevychází vstříc, jak by mohlo, a mělo. Vždyť olympijské medaile nesou slávu i jemu. Může se ale lehce stát, že nás developeři vyženou, jsou bohatí a mocní. To je realita," konstatoval s tím, že připravovaný projekt by zahrnoval nejen rozšíření trapové i skeetové střelnice, aby se tu mohly pořádat světové či evropské šampionáty a Světový pohár, ale i střelnici pro kulové disciplíny. „Mělo by tu vyrůst střelecké centrum nejen pro jižní Moravu," dodal Janota.

Holasice pomohly ke zlatu a stříbru

Zvláštní byl osud brokové střelnice v Holasicích, kde trénuje olympijský vítěz z Pekingu a stříbrný z Tokia David Kostelecký. Zálusk si na lukrativní prostor dělali developeři. Zasáhl však bývalý šéf Dukly Jaroslav Priščák a během krátké doby střelnici získala armáda. Dnes lze bez nadsázky říct, že z Holasic se jezdí pro olympijské, světové i evropské medaile.

„Pro mne je obrovská výhoda, že mohu trénovat kousek od místa, kde bydlím. Nemusím dojíždět do Hradce Králové, za tamní Duklu střílím, a tady mám podmínky i klid," pochvaloval si Kosteleký.

Pomyslný kousek zlaté olympijské medaile Jiřího Liptáka z Tokia patří i holasické střelnici. „S Davidem jsme kamarádi, bydlíme tři kilometry od sebe. Občas tu trénujeme spolu, když nejedu do Brna, kde sídlí moje mateřská Kometa. Hodně často jsem do Holasic jezdil v době, kdy platila různá omezení, bylo to velmi důležité, protože jsem mohl trénovat podle potřeby, a navíc s kamarádem a střeleckým kolegou. Z pohledu olympijského zlata, ale i Davidova stříbra, nám holasická střelnice hodně pomohla," pravil Lipták.

Janota nebo Priščák

V sobotu má Český střelecký svaz valnou hromadu, na které zvolí nové vedení. Největšími kandidáty na funkci šéfa jsou právě Janota a Priščák. Jejich programy jsou v mnohém podobné. Do prezidia by se určitě měli vrátit zástupci armády a vnitra, které drží reprezentaci. Z jejích úspěchů těží, a nejen finančně i kluby.

Změnit by se měla i prezentace svazu, který byl na OH v Tokiu nejúspěšnější a střelci vozí medaile pravidelně z velkých akcí. Jenže toho svaz nedokáže využít, jako by je spíš tajil. „Je toho hodně, co je třeba změnit, ale zlepšit komunikaci s veřejností, podporu klubům i získávání sponzorů, a další rozvoj, práce s talenty i zachování a modernizace střelnici, jsou úkoly, které lze zvládnout, když střelci potáhnou za jeden provaz," shodli se Janota s Priščákem.