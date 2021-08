Kapitán zlatých florbalistů Forman: Tenhle tým si ničeho nebál, je právem první

Jako kapitán dovedl útočník Filip Forman české florbalové juniory na domácím mistrovství světa v Brně k obhajobě zlata. Devatenáctiletá opora Bohemians se stejně jako v roce 2019 dostala i do All Star týmu turnaje. Češi ve finále zdolali Finsko 4:3 a mohli si před 2261 fanoušky v Městské hale Vodova užít vítěznou euforii.

"První titul byl daleko od domova v Kanadě, na finálový den nikdo nepřišel a teď jsme to mohli oslavit s dvěma tisící diváky, kteří byli fantastičtí," řekl Forman. "Dokážu říct, že nám to i v tom zápase pomohlo. Když jsme třeba tahali nohy, tak nás fanoušci hnali dopředu. Věděli jsme, že máme pouze šedesát minut na to s tím něco udělat. Udělali jsme to nejlepší a vyhráli jsme."

Potěšilo jej, jak podařený výkon český výběr proti Finsku předvedl. "Jsem za ten tým hrozně rád, protože se ničeho nebál. Hráli jsme florbal, nestáli jsme někde na naší půlce a dokážu s klidným srdcem říct, že jsme byli ve florbale lepší než Finové, kteří v něm excelujou. Je to jen důkaz toho, jak ten tým byl silný a jací hráči v něm jsou. Myslím, že tento tým je právem první," uvedl Forman.

Češi v základní skupině prohráli s Finy 4:6 a ve finále jim porážku oplatili, přestože prohrávali už 0:2. "Myslím, že Finové si na nás hodně věřili. Porazili nás ve skupině. Ale když se za zápasem ohlédnu, tak jsme si většinu gólů dali sami. Ukázalo se, že když zlepšíme obranu a důslednost, tak Finy porazíme. Dostali jsme od nich jen tři góly, což je super, protože finský florbal je obrovsky útočný. Dokázali jsme hrozit z brejků i ze hry. Byli jsme po celý zápas lepším týmem," řekl Forman.

Trenéři nám říkali, že jsme mnohem lepší

Důležitá podle něj byla trpělivost. "Prohrávali jsme hned po čtyřech vteřinách, ale nepoložilo nás to. Věděli jsme, že když budeme hrát náš florbal, tak se výsledek dostaví. A přišlo to. Před třetí třetinou nám trenéři říkali, že jsme mnohem lepší, že gól visí ve vzduchu. A přišel hned vzápětí. Pak už jsme tahali za delší konec než Finové. Ještě nás trochu zaskočili vyrovnáním na 3:3, ale pak se ukázalo, že jsme lepší, a vyhráli jsme," prohlásil Forman.

"Vyhráli jsme domácí mistrovství světa, to se nikomu nikdy nepovedlo. Nelze si to než užívat. Myslím, že nějaké zadostiučinění se dostaví později. Tým si teď určitě užije oslavy, zažili jsme dva a půl roku tvrdé práce, která se dneska zúročila, a ukázali jsme, že na to máme," dodal Forman.