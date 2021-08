Češi mají na paralympiádě jisté další dvě medaile, boccista Peška je ve finále

Česká výprava na paralympijských hrách v Tokiu má jisté další dvě medaile. Zasloužili se o to Adam Peška, který postoupil do finále turnaje v boccii, a stolní tenisté Jiří Suchánek s Petrem Svatošem. Ti se probojovali do semifinále soutěže týmů a získají nejhůře bronz. Česká medailová sbírka se tak rozroste na pět cenných kovů.