Milník pro squashistu Solnického: poprvé se dostal do elitní stovky!

Úspěch, který ho překvapil. Jakub Solnický se poprvé v kariéře dostal do elitní světové stovky. Squashista z Ostravy je momentálně na 95. místě. Před novou sezonou je to pro něho skvělá motivace! „Byl to jeden z dlouhodobějších cílů. Jsem rád, že se to povedlo. Trochu se to urychlilo koronavirovou pandemií, protože se zúžil program turnajů. A na těch, které byly, jsem celkem uspěl," prohlásil Solnický, který se těší na domácí šampionát, který se v říjnu opět bude konat v Ostravě.