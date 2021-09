NSA chce podpořit ženské kolektivní sporty s vidinou účasti na OH v Los Angeles

Národní sportovní agentura (NSA) chce podpořit ženské kolektivní sporty s cílem postoupit na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Na dnešní tiskové konferenci to řekl její předseda Filip Neusser. Pro rozdělování státních dotací na reprezentaci budou do budoucna určené preferované sporty. Bude se zohledňovat, zda je jedná o individuální, nebo kolektivní odvětví, a důležitou roli bude hrát také (ne)zařazení do olympijského programu. Hlavním cílem agentury zůstává podpora sportování široké veřejnosti, především dětí a mládeže.

Ženské kolektivní sporty by měly na aktivity směřující k olympijské účasti dostávat dohromady zhruba 150 milionů korun ročně. "Může se to týkat házené, basketbalu, volejbalu, ragby, vodního póla, pozemního hokeje. Chceme cílit na účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles. Chceme mít více kolektivních sportů na olympiádě," řekl Neusser.

Na letošních olympijských hrách v Tokiu reprezentovali Česko basketbalisté. Ženské sporty dostávají prioritu v zájmu genderové vyváženosti i kvůli levnější cestě k vytčenému cíli. "Když se podíváte na poměr vynaložených nákladů na mužský a ženský sport, tak je to nepoměrné. A investice do ženského sportu k úspěchu jsou mnohonásobně menší než u mužského. Tím nechceme zanevřít na mužský sport," vysvětloval Neusser.

Priority NSA určí v rámci celého vrcholového sportu. "Musíme říct jako stát, koho chceme, aby nás reprezentoval. Týká se zejména národních svazů, kde musejí být jasná pravidla a efektivní rozdělování. Přistoupíme k rozdělení kolektivních a individuálních sportů. Také olympijské a neolympijské sporty. Dnes je 120 národních svazů a dáváme všechno všem," řekl Neusser.

Bude se to týkat jen dotací na reprezentaci, zbytek prostředků na svou činnost budou svazy dostávat jako dosud. O potřebě upřednostnit vybrané sporty hovořil už bývalý předseda NSA Milan Hnilička, kterého Neusser v květnu vystřídal ve funkci. Hnilička v lednu zveřejnil průzkum atraktivity jednotlivých sportů, jehož výsledky se měly při rozdělování dotací zohledňovat. Průzkum vyvolal ostrou kritiku zejména z fotbalových kruhů, protože především kvůli nezájmu žen skončil tento sport až osmý. "Za mě žádné průzkumy nebudou," poznamenal Neusser.

Hlavní zaměření státní podpory sportu zůstává stejné - rozvoj pohybových aktivit dětí a mládeže. NSA proto plánuje znovu zvýšit objem finančních prostředků v programu Můj klub, z něhož směřují peníze přímo do oddílů, které se starají o členy v dětských a mládežnických kategoriích. Letos si kluby rozdělily jeden a půl miliardy korun. Nový projekt se ve spolupráci s ministerstvem školství zaměří na rozvoj pohybových aktivit dětí v mateřských školách a na prvním stupni základních škol. Rozvíjet by se měl také univerzitní sport, což by si přál i premiér Andrej Babiš. "Vzorem by měl být univerzitní sport ve Spojených státech amerických. To je příklad, který bychom měli následovat," řekl.

Neusser změnil koncepci Národní rady pro sport, která je jeho poradním orgánem. Rozdělil ji do sedmi pracovních skupin specializovaných na určité oblasti. Vznikla také nová mezioborová skupina pro Pohyb a zdraví, jejímiž členy jsou odborníci ze zdravotnictví. Zvýši se podpora handicapovaných sportovců ze současných 150 na 180 milionů korun ročně.

Stát by měl na podporu sportu příští rok vyhradit 7,5 miliardy korun. Neinvestiční dotační programy na rok 2022 plánuje NSA vyhlásit v září a říjnu, aby se finanční prostředky mohly vyplácet co nejdříve. Podmínky pro investice by měly být jasné v lednu 2022.