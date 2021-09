Aféra covidového letu do Tokia: ČOV nepochybil, zhodnotil výkonný výbor

Tečku za aférou „covidový let“ do Tokia, která z českého pohledu výrazně narušila minimálně úvod letošních olympijských her, udělal v pondělí Výkonný výbor Českého olympijského výboru. Zhodnotil, že ČOV v prevenci proti covidu před OH předepsaná pravidla neporušil a k žádné systémové chybě nedošlo. Vyjádřil podporu předsedovi ČOV Jiřímu Kejvalovi a ocenil práci šéfa výpravy Martina Doktora. ČOV chce nyní podpořit sportovce, kteří v Tokiu doplatili na nákazu.