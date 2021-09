Odškodnění vyplácet ani nemůžeme, tvrdí Kejval. Pacient nula? Možná je všechno jinak

Žádné zemětřesení, žádné stínání hlav. Výkonný výbor Českého olympijského výboru, který projednával i kauzu speciálu na hry do Tokia, v němž se nakazilo šest pasažérů včetně čtyř sportovců, konstatoval, že ČOV postupoval dle požadovaných norem i nad jejich rámec. Finanční kompenzace pro sportovce ani svazy nechystá, ale nabízí podporu v další kariéře.

Místo plánovaných tří hodin se jednání protáhlo na více než pět. „Nejdelší za dobu mého působení," přiznal šéf ČOV Jiří Kejval. Výstupy byly směrem dovnitř organizace smířlivé. Kejvalovi vyjádřil výkonný výbor podporu a ocenil práci týmu šéfa mise Martina Doktora.

Pozitivní test ze sportovců měli po příletu do Tokia plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Markéta Nausch Sluková (spolu s ní i její manžel a trenér Simon Nausch), stolní tenista Pavel Širuček a cyklista Michal Schlegel.

Šéflékař ČOV Jiří Neumann (zleva), předseda ČOV Jiří Kejval a generální sekretář Petr Graclík

Vlastimil Vacek, Právo

Prvním pozitivně testovaným byl doktor Vlastimil Voráček, podle šéflékaře ČOV Jiřího Neumanna ale nemusel být tzv. pacientem nula, od něhož se nákaza rozšířila. „Naopak jsou indicie, že jím nebyl on, ale výsledky genové sekvenace, která to může jako jediná určit, ještě z Japonska nemáme," říká.

Se žádostmi o kompenzace za zmařený start na OH se už začaly ozývat svazy či zastupující agentury nakažených sportovců. „ČOV není soukromá společnost, vyplácet prostředky můžeme jen na základě právního nároku. A i ve smlouvách je, že sportovci cestují na hry na vlastní nebezpečí. Ale my to vidíme v lidské rovině, i když peníze nebudou moct jít od ČOV, bavíme se o tom s partnery a spolupracujícími organizacemi," říká Kejval, jenž sportovce postižené covidem obeslal osobním dopisem se žádostí setkání.

Olympioniky postižené koronavirovou nákazou už slíbila podpořit společnost ČEZ.

Závěry VV ČOV ze 6. září 2021: - VV ČOV na základě všech doposud předložených odborných zpráv a informací konstatuje, že ČOV postupoval v přípravě a zajištění opatření proti COVID-19 dle požadovaných norem, a v některých případech nad jejich rámec. - VV ČOV se připojuje k podpoře sportovců zasažených onemocněním COVID-19 během konání OH Tokio 2020 a pověřuje předsedu ČOV Jiřího Kejvala v pokračování jednání o všech možnostech jejich podpory v další kariéře. - VV ČOV se ohrazuje proti zveřejněným, zavádějícím a nepodloženým tvrzením o údajném podvodu při odevzdání blízkých kontaktů či nesprávným informacím o kapacitě charterového speciálu. Tato sdělení poškozují Český olympijský výbor a sport jako celek. - VV ČOV bere na vědomí zprávu šéflékaře MOV Richarda Budgetta o tom, že ČOV v Japonsku vyhověl všem požadavkům a komplexně spolupracoval při řešení nákazy v týmu. - VV ČOV vyjadřuje podporu předsedovi ČOV Jiřímu Kejvalovi a oceňuje práci týmu šéfa výpravy Martina Doktora při přípravách i v průběhu olympijských her v Tokiu. - VV ČOV pověřil šéflékaře ČOT Jiřího Neumanna ustanovením rady expertů, která připraví podmínky testování, přípravy a průběhu přesunu sportovců na ZOH v Pekingu 2022 - VV ČOV vyzývá možné a dosud neočkované účastníky zimních olympijských her v Pekingu, aby zvážili očkování a podstoupili jej jako preventivní krok v dostatečném předstihu před ZOH. Zároveň respektuje etickou stránku, která nedovoluje očkování nařídit.

S Kejvalovým výkladem ale nesouhlasí předseda České unie sportu Miroslav Jansta. „Oceňuji, že ČOV se sportovci komunikuje. Ale v okamžiku, kdy odsouhlasí nominaci olympioniků, automaticky za ně přebírá veškerou odpovědnost a povinnosti, což nemůže zrušit žádná jiná smlouva. ČOV má tedy povinnost nakažené olympioniky odškodnit," tvrdí.