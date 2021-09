Historický úspěch pro český badminton: junioři vybojovali bronz na ME

Jeden z největších úspěchů českého badmintonu! Česká reprezentace do 17 let vybojovala bronzové medaile na mistrovství Evropy v Podčetrteku, když porazila Švédsko. V rozhodujícím duelu otočily nepříznivý vývoj Petra Maixnerová s Lucií Krulovou, které získaly třetí bod. Semifinále proti Francii bylo už nad síly českých hráčů a prohráli 0:3. „Upřímně mi to furt nedochází. Jsem moc ráda, že jsem mohla reprezentovat Česko na takové akci. Splnil se mi sen, každý chce mít medaili z ME a nám se to povedlo," prohlásila Lucie Krulová.