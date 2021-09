Čeští squashisté se předvedli na slavném turnaji u pyramid

Když chce někdo ukázat pravou krásu squashe, nemůže minout fotografii skleněného kurtu u pyramid. „Je to snové místo a snad každý by si zde chtěl zahrát," přiznal Švec, který se na letošní CIB Egyptian Open 2021 dostal z pozice desátého náhradníka. Přitom na platinové squashové turnaje nejvyšší kategorie se hlásil sedm let. „Tentokrát to kolidovalo s jinými turnaji a do Egypta neodcestovali hráči z Anglie. Měl jsem štěstí, že se na poslední chvíli někdo zranil," dodal Švec, který si však na skleněném kurtu nezahrál, stejně jako Serme. První kola se totiž odehrávala ve squashovém centru.

„Kurt jsem ale viděla, když jsem se šla v sobotu podívat na pyramidy. Je to opravdu něco neskutečného. Navíc jsem u pyramid byla poprvé, takže to byl opravdu silný zážitek," popsala česká ženská jednička Serme. To Švec měl smůlu. „Já jsem v sobotu prohrál a musel odcestovat domů," konstatoval zklamaně český squashista, který rovněž dodržoval egyptskou bublinu. „Bylo to celkem úmorné. Přiletěl jsem, šel na testy, zavřeli mě na pokoj. Celou dobu jsem byl v kontaktu s jedním člověkem, aby to vyautovalo případně jenom dva lidi. Všude se jezdilo turnajovým taxíkem se soupeřem, s normálními lidmi jsem se nepotkal."

Oba čeští squashisté absolvovali na CIB Egyptian Open 2021 těžké zápasy. Anna Serme sehrála duel proti Faridě Mohamed, což je 34. nejlepší hráčka světa. „Hrát s Egypťankami je vždycky hodně náročné, každá má úplně jiný styl, hodně osobitou techniku. Společné mají to, jaké rány dávají. A zrovna Farida je tím proslulá," dodala Serme, která prohrála 0:3 na sety.

„Byla jsem ale na zápas takticky připravená, dařilo se mi hru zpomalovat, což jí nesedělo. Bohužel chyběly síly, léčila jsem nachlazení a nebyla jsem celý týden před turnajem na kurtu. Ale právě i kvůli tomu jsem měla radost, že se mi podařilo hrát dobře," dodala.

Švec vyzval Katařana Abdulla Al Tamimi. Pro českého hráče se jednalo o jubilejní 200. zápas na okruhu PSA. „Naposledy jsme proti sobě hráli před 14 lety, kdy jsem ho porazil. Teď mi to vrátil. V prvním setu to bylo dobré, ale byl jsem zklamaný, že jsem nedokázal vydržet dál," popisoval Švec. „Soupeř byl hodně šikovný s raketou. Špička hraje ve vyšším tempu, dělá méně chyb."

Na oba české hráče čeká v říjnu domácí šampionát. Plánují se také zúčastnit co nejvíce turnajů.