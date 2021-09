Bitva o tituly se blíží, Mendrek chce dvě finále! Kdo usedne na badmintonový trůn?

Štěrboholy se na šampionát řádně připravily. Hráče budou čekat komfortní podmínky. Instalované budou mobilní tribuny, koberec, ale hlavně speciální osvětlení. „Koupili jsme zcela nová světla, která jsou dělaná přímo pro badminton od čínské firmy. Používají je například prestižní turnaje v Asii," konstatoval zástupce organizátorů Michal Hubáček.

Mezi přihlášenými chybí z absolutní tuzemské špičky jenom Kateřina Tomalová, která se ze zdravotních důvodů nemůže akce zúčastnit. Titul obhajuje Tereza Švábíková, která se dlouhodobě připravuje v Dánsku. „Mistrovství se zúčastním už šestým rokem v řadě a pokaždé se těším. Letos si chci turnaj hlavně užít, během pandemie to neměl nikdo lehké. My sportovci jsme nemohli dělat to, v čem jsme nejlepší. Také v tomto roce to chci dotáhnout do vítězného konce," přála si Švábíková.

Druhá nasazená je Sabina Milová, překvapit může talentovaná Tallulah Van Coppenolle. Ta se začátkem září poprvé kvalifikovala do hlavní soutěže turnaje Futures a dokázala vyhrát zápas. „Ze své hry mám radost, dokázala jsem do ní konečně přenést prvky z tréninku," svěřila se mladá Češka.

Atraktivní bude turnaj mužů – Milan Ludík, Adam Mendrek a Jan Louda se možná naposledy potkají v singlovém pavouku. Devětadvacetiletý Ludík uvažuje o konci kariéry, o čtyři roky mladší Mendrek se stále více zaměřuje na čtyřhru. Louda hraje patrně v životní formě – postupuje do hlavních turnajů a v nich trápí favorizované soupeře.

„Na šampionát se velmi těším, je to jedna z mála akcí, na které se můžeme ukázat jako čeští reprezentanti. A hlavně lidem předvést mezinárodní badminton. Budou to skvělé zápasy," těšil se Mendrek, který bude s Ondřejem Králem velkým favoritem na titul ve čtyřhře. „Mým cílem je se dostat do dvou finále."

Soutěž ve čtyřhře žen by měla být papírově nejjednoznačnější. Účastnice letošního evropského šampionátu Alžběta Bášová s Michaelou Fuchsovou by neměly mít ve startovním poli konkurenci.