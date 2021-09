Atraktivní mise, mladí baseballisté startují světový šampionát v Mexiku

Zápasem s obhájcem titulu a zároveň domácím týmem Mexika vstoupí čeští baseballoví reprezentanti U23 do mistrovství světa své věkové kategorie, které se koná ve městech Obregon a Hermosillo. Český tým si účast na šampionátu vybojoval vítězstvím na ME v roce 2019 v Praze. A celkem 11 hráčů z tohoto turnaje je také v nominaci na MS, i díky výjimce, kterou od WBSC dostali hráči ročníku 1997. Původně se totiž turnaj měl hrát v roce 2020.

Reprezentace U23 letos absolvovala ME v Itálii, na kterém skončila na 5. místě, když se jí nepodařilo přejít ze skupiny přes Itálii a Velkou Británii a nepostoupila do semifinále.

„Chceme se poprat o co nejlepší výsledek. Hodně hráčů hrálo již na MS v roce 2018 v Kolumbii a od té doby mají odehráno dalších 150 utkání. Pro většinu je to poslední šance, jak letos něco dokázat. Nepovedlo se to na ME U23 a ME mužů a nám spadla do klína ještě jedna šance, jak si zlepšit náladu před dlouhou zimou a být spokojený s předvedeným výkonem," říká před startem turnaje manažer týmu Vladimír Chlup.

Složení 12 účastníků turnaje se vzhledem ke covidu-19 měnilo, a tak původní země jako Čínu a Jihoafrickou republiku nahradil další evropský zástupce Nizozemsko a týmy z Latinské Ameriky. Nizozemsko je úřadující mistr Evropy U23 a mužů, Evropu pak bude zastupovat ještě Německo.

„Na turnaj se těšíme. První zápas s Mexikem bude těžký, předpokládám, že bude plno. Klíčové bude hrát dobrý baseball - bezchybná obrana, dobrá pálka, nadhazovači budou určitě dobře házet. Když se to sejde, můžeme hrát proti komukoliv," věří vnitřní polař Filip Smola, jeden z hráčů se zlatou medailí z roku 2019 a člen širšího kádru mužské reprezentace.

Zlato z roku 2019, a také letos již dvě reprezentační akce, má za sebou Marek Chlup. „Všichni se těšíme, že tady můžeme něco dokázat. Konkurence je vysoká, ale pro nás je cílem dostat se do TOP6, a když nám to vyjde, půjdeme do zimní přípravy s tím, že rok stál za to," říká v rozhovoru pro baseball.cz třetí nejlepší pálkař ME mužů Marek Chlup.

Čeští baseballoví reprezentanti U23 před tréninkem v Mexiku.

baseball.cz, Lukáš Ercoli

Na evropském šampionátu pak v českém dresu startovalo dalších osm hráčů, kteří jsou v současné době v Mexiku.

První tři týmy z každé skupiny postupují do tzv. Super round, kde se utkají se soupeři ze druhé skupiny, přičemž výsledky ze základní fáze se započítávají. První dva týmy pak hrají o zlato, třetí se čtvrtým o bronz. Týmy na 4.-6. příčce ve skupinách hrají s týmy z druhé skupiny o konečné umístění. I zde se vzájemná utkání započítávají. V roce 2018 skončila česká reprezentace na MS na 12. místě. Nejlepšího umístění dosáhla reprezentace U21 v roce 2014, kdy na Tchaj-wanu obsadila 5. místo.

Všechna utkání MS bude možné sledovat na YouTube kanálu WBSC.