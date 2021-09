Obrovská tragédie. Mladičká žokejka zemřela po hororovém pádu

Istanbulský rovinový závod žokejek na okruhu Veliefendi Race Course byl přibližně v polovině trati, když upadl kůň Out Of The Dark s francouzskou jezdkyní Tracy Menuetovou. Jelesová byla v tu chvíli se svým hřebcem Tomsem těsně za nimi.

Ve veliké rychlosti neměla nejmenší šanci zareagovat. Video tragického momentu zachycuje, jak Jelesová letí přes hlavu svého koně.

Obě ženy byly bezprostředně po incidentu převezeny do nemocnice. Zatímco Francouzka byla po vyšetření propuštěna, Jelesová musela následující den podstoupit komplikovanou operaci hlavy.

Zranění, která utrpěla během kolize, byla ale velmi vážná. Pro lékaře začal boj o její život. I přes veškerou snahu se mladou dámu ale lékařům zachránit nepodařilo.

Matka mladé jezdkyně se po smrti dcery k neštěstí vyjádřila prostřednictvím internetu. „Děkujeme všem za projevení soustrasti. Zvláště pak Tureckému žokejskému klubu," napsala a připomněla, co její dcera kdysi napsala na sociální sítě: „Pokud jednou zemřu kvůli své vášni pro rychlost, tak nesmutněte, protože já se budu smát."