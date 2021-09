Splněný sen, český squashový rozhodčí rozhodoval finále slavného turnaje u pyramid

Vrchol kariéry, splněný sen a taky obrovská pocta. Český squashový rozhodčí Tomáš Fořter se ukázal na nejslavnějším squashovém turnaji světa, který se uskutečnil přímo u pyramid v egyptské Gíze. Dokonce byl i přímo u finále CIB Egyptian Open. „Rozhodoval jsem zápasy v New Yorku pod slavnými lustry nádraží Grand Central nebo v Šanghaji na terase luxusního hotelu s výhledem na mrakodrapy, ale nic se nevyrovná tomuhle zážitku, kdy se hraje na skleněném kurtu postaveném u pyramid," konstatuje Fořter.

Fořter je dlouhodobě českou squashovou rozhodcovskou jedničkou, stejné postavení má i na evropské scéně, běžně cestuje na nejprestižnější turnaje PSA. I tak přiznává, že si v Egyptě připadal jako v pohádce. Ubytování v hotelu přímo u pyramid, kde obvykle nocují nejvyýznamnější politici, slavní umělci i vědci.

„Bylo to ohromující, když vyjdete do zahrady cestou na snídani a nad ní ční skoro 140 metrů vysoká stěna jediného dochovaného starověkého divu světa. Říkáte si, jestli se vám to všechno jen nezdá," vzpomíná Fořter.

I samotná cesta z hotelu ke skleněnému kurtu je velkým zážitkem, když vede kolem pyramid, včetně té Cheopsovy. "Pak se mírně stoupá na místo, které slouží běžně jako vyhlídka pro turisty. Tam pořadatelé postavili skleněný kurt s velkou tribunou a zázemím," popisuje turnajové kulisy nejznámější český squashový rozhodčí. „Neexistuje mnoho sportovních akcí, které něco takového mohou nabídnout. Výhled je možná ještě působivější v noci, kdy vše osvícené," říká nadšeně.

Česká squashová ženská jednička Anna Serme si na turnaji v Egyptě užívala i mimo sport.

Archiv Anny Serme

Letošního Egyptian Open, který měl dotaci 590 000 dolarů, se zúčastnili také dva čeští hráči Martin Švec a Anna Serme. Premiérově. Pro oba skončil turnaj porážkou v první kole.To Fořter, která je i generálním sekretářem České asociace squashe, si splnil sen. Mohl být přímo u mužského finále. „V minulosti jsem rozhodoval ženská finále i mužská semifinále na turnajích nejvyšší kategorie Platinum. Splnil jsem si sen a ještě na nejikoničtějším místě světového squashe, kdy se utkali dva nejlepší světové hráči," vykládá nadšeně.

Svoji roli zvládl a zápas v podání hvězd si užil. "V posledních dvou letech jsem získal potřebné sebevědomí, které je nezbytné ke zvládání nejobtížnějších zápasů. A tohle byla pro mě odměna za všechu dosavadní práci," dodává.