Česko - Tchaj-wan 1:4 Mladí baseballisté na skvělý vstup v Mexiku nenavázali

Česká baseballová reprezentace do 23 let ve druhém zápase mistrovství světa U23 v Mexiku podlehla Tchaj-wanu 1:4. Český tým čekal po vítězství nad Mexikem další silný soupeř, třetí tým světového žebříčku, který v úvodním utkání MS porazil Německo.

O osudu zápasu rozhodla hned první směna, ve které se tchaj-wanští hráči bez respektu opřeli do nadhozů Davida Merganse a díky pěti úspěšným odpalům dokázali skórovat hned čtyřikrát. Do druhé směny nastoupil na český nadhoz Tomáš Hrbek, pro kterého to byl vůbec první start na národní tým U23.

„Bylo to trošku nečekané, hned ve druhé směně, ale nakonec jsem to nějak zvládl," komentuje svůj start nadhazovač Draků Brno. Jeho nadhozy se ukázaly pro soupeřovy pálkaře více nepříjemné a daly tak šanci českým pálkařům vrátit se do zápasu.

„Konečně mi fungoval slider. Byli divocí, šli po všem, co se blížilo ke strike zóně, tak se s nimi dalo trošku hrát," dodává Hrbek. Český útok se ale na Yu-Hung Chena házejícího tzv. side arm stylem nedokázal dlouho prosadit. Povedlo se až v 6. směně, kdy Radima Novotného poslal pro jediný český bod Vojtěch Menšík.

České reprezentanty čeká v sobotu večer (19:30) českého času klíčové utkání ve skupině s Německem. Případné vítězství by je hodně přiblížilo k vysněnému postupu do bojů o medaile. Německo podlehlo Tchaj-wanu 0:7 a Dominikánské republice 4:8. Na ME v Itálii skončilo Německo druhé, Česko páté. „Potřebujeme, aby nadhazovači trefovali strike zónu jako dosud a pálkaři, aby se prosadili," nastínil jednoduchý recept na evropského soupeře Hrbek.